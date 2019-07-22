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22 Temmuz 2019, Pazartesi
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sezonun ilk maçında yok

Ozan Kabak sezonun ilk maçında yok

Bundesliga ekiplerinden 04'ün 2 Temmuz'daki antrenmanında sol ayağına aldığı darbe sonucu sakatlanan milli futbolcu 'ın, sezonun ilk maçına yetişmesinin zor olduğu belirtildi.

Alman Bild gazetesinin haberine göre; küme düşen Stuttgart'tan 04'e transfer olan ve yeni sezon hazırlıkları sırasında sol ayağına aldığı darbeyle sakatlanan 19 yaşındaki 'ın sahalara dönüşü uzayabilir.

Daha önce 2 ya da 3 haftalık tedavinin ardından takıma katılacağı açıklanan Ozan Kabak'ın 4 hafta daha mavi-beyazlılardan uzak kalabileceği belirtildi. Ozan'ın Schalke 04'ün 10 Ağustos'ta Almanya Kupası 1'inci Turu'nda Drochtersen ile deplasmanda yapacağı maça yetişemeyeceği kaydedildi.

Genç futbolcunun ayrıca 17 Ağustos'ta Schalke 04'ün deplasmanda Mönchengladbach ile oynayacağı sezonun ilk maçında da forma giyemeyebileceği belirtildi.

  1. 22.07.2019
  2. Güncelleme: 22.07.2019 11:51
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