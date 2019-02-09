Schalke 04'e Ahmed Kutucu'nun golü yetmedi
09 Şubat 2019, Cumartesi
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04'e 'nun golü yetmedi

Schalke 04'e Ahmed Kutucu'nun golü yetmedi

'nde (Bundesliga) , konuk ettiği 04'ü 3-1 mağlup etti.

, Bundesliga'nın 21. haftasında Allianz Arena'da 04'ü ağırladı.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Bavyera ekibi, 12. dakikada Jeffrey Bruma'nın kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. Schalke 04, 25. dakikada Türk asıllı futbolcu 'nun fileleri havalandırmasıyla karşılaşmada 1-1'lik eşitliği sağladı. 27'nci dakikada Polonyalı forvet 'nin ağları sarsmasıyla Bayern Münih, ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı.

İkinci yarıda da üstün bir oyun sergileyen ev sahibi ekip, 57. dakikada Serge Gnabry ile bir gol daha buldu ve karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan ve 73 dakika oyunda kalan Ahmed Kutucu, Bundesliga'da ikinci golünü kaydetti. 18 yaşındaki oyuncu, altyapısından yetiştiği Schalke 04 ile 9 gün önce profesyonel sözleşmeye imza atmıştı.

Schalke 04'te forma giyen diğer Türk asıllı futbolcu Suat Serdar da ilk 11'de yer aldığı maçta 54 dakika oynadı.

Bayern Münih, bu sonuçla puanını 45'e çıkardı ve lider ile arasındaki puan farkını 5'e düşürdü. Mavi-beyazlı ekip ise 22 puan ve maç fazlasıyla 13. sırada yer alıyor.

  1. 10.2.2019 01:17
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