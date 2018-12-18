Borussia Dortmund ligde ilk yenilgisini aldı
18 Aralık 2018, Salı
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ligde ilk yenilgisini aldı

Borussia Dortmund ligde ilk yenilgisini aldı

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) lider durumda bulunan , deplasmanda 'a 2-1 yenildi.

, Bundesliga'nın 16. hafta maçında Merkur Spielarena Stadı'nda 'a konuk oldu.

Ev sahibi ekibin gollerini 22. dakikada Dodi Lukebakio ve 56. dakikada Jean Zimmer attı. Borussia Dortmund'un tek golü 81. dakikada Paco Alcacer'den geldi.

Karşılaşmadan 2-1 mağlup ayrılan sarı-siyahlılar bu sezon ligde ilk yenilgisini aldı.

Fortuna Düsseldorf'ta ilk 11'de başlayan milli futbolcu maçta 90 dakika forma giyerken Borussia Dortmund'da 46. dakikada Manuel Akanji'nin yerine oyuna dahil oldu.

Puan cetvelinde 39 puanla zirvede bulunan Borussia Dortmund'un en yakın rakibi ile aralarındaki puan farkı 6'ya düştü.

Fortuna Düsseldorf 15 puanla 15. sıraya yükseldi.

  1. 19.12.2018 01:30
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