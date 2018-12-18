Borussia Dortmund ligde ilk yenilgisini aldı
Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) lider durumda bulunan Borussia Dortmund, deplasmanda Fortuna Düsseldorf'a 2-1 yenildi.
Borussia Dortmund, Bundesliga'nın 16. hafta maçında Merkur Spielarena Stadı'nda Fortuna Düsseldorf'a konuk oldu.
Ev sahibi ekibin gollerini 22. dakikada Dodi Lukebakio ve 56. dakikada Jean Zimmer attı. Borussia Dortmund'un tek golü 81. dakikada Paco Alcacer'den geldi.
Karşılaşmadan 2-1 mağlup ayrılan sarı-siyahlılar bu sezon ligde ilk yenilgisini aldı.
Fortuna Düsseldorf'ta ilk 11'de başlayan milli futbolcu Kaan Ayhan maçta 90 dakika forma giyerken Borussia Dortmund'da Ömer Toprak 46. dakikada Manuel Akanji'nin yerine oyuna dahil oldu.
Puan cetvelinde 39 puanla zirvede bulunan Borussia Dortmund'un en yakın rakibi Borussia Mönchengladbach ile aralarındaki puan farkı 6'ya düştü.
Fortuna Düsseldorf 15 puanla 15. sıraya yükseldi.
- 19.12.2018 01:30
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Ali Koç'tan şok açıklama: "Gerekirse Avrupa'ya gitmeyiz"
Toplam 2
Yorum
ertan Dikkat etmek gerek Cavcav sezonunda Gençler küme düştü , Lefter sezonunda neden Fener olmasın
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Ali Koç'tan şok açıklama: "Gerekirse Avrupa'ya gitmeyiz"
Toplam 2
Yorum
Murat Zaten ne zman avrupada oldunuz ki :)
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Ekici penaltı bekledi hakem VAR’a bile gitmedi
Toplam 2
Yorum
karado aldatma olsa 1.pozisyonda atardı kendini.devam edince 2.pozisyonda darbeli geldi kim olsa yıkılır.
Borussia Dortmund ligde ilk yenilgisini aldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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