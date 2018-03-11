Bayern Münih, evinde farklı kazandı!
Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) oynanan maçta Bayern Münih, sahasında Hamburg'u 6-0 yendi.
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında 14 Mart Çarşamba günü deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak olan Bayern Münih, Bundesliga'nın 26. haftasında Hamburg'u ağırladı.
Bavyera ekibi, 8 ve 81. dakikalarda Franck Ribery, 12,19 ve 90. dakikada penaltıdan Robert Lewandowski ve 55. dakikada Arjen Robben'in golleriyle sahadan 6-0 galip ayrıldı.
Bundesliga'da liderliğini sürdüren Bayern Münih bu galibiyetle puanını 66'ya çıkardı. Hamburg ise 18 puanda kaldı.
- 11 Mart 2018, Pazar
- Güncelleme: 02:11
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Aziz Yıldırım: Mali durumu bizden daha iyi olan yok
Toplam 1
Yorum
sami mali durum o kadar iyi ki transfer bile yapamiyorsun, bir de kotu olsa ne denirdi acaba, durum iyiyse needen sampiyon olamiyorsun,
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İlk 11'e derbi ayarı! Konyaspor maçında...
Toplam 2
Yorum
Terim, hoca mı? Bu üç oyuncunun GS için, özellikle derbi için ne kadar önemli olduğunu Terim bilmiyor mu? 7-0 lık Karabük maçında önlem alması gerekirdi.
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Şenol Güneş'i çıldırtan Beşiktaşlı!
Toplam 3
Yorum
Bence Senol Günes Lütfen Artik Cyle Larin Forma Ver
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