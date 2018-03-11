Bayern Münih, evinde farklı kazandı! – Fotomaç – 11 Mart 2018
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    11 Mart 2018, Pazar
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    , evinde farklı kazandı!

    Bayern Münih, evinde farklı kazandı!

    'nde (Bundesliga) oynanan maçta , sahasında Hamburg'u 6-0 yendi.

    Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında 14 Mart Çarşamba günü deplasmanda ile karşılaşacak olan , Bundesliga'nın 26. haftasında Hamburg'u ağırladı.

    Bavyera ekibi, 8 ve 81. dakikalarda , 12,19 ve 90. dakikada penaltıdan ve 55. dakikada 'in golleriyle sahadan 6-0 galip ayrıldı.

    Bundesliga'da liderliğini sürdüren Bayern Münih bu galibiyetle puanını 66'ya çıkardı. Hamburg ise 18 puanda kaldı.


    1. 11 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 02:11
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