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    11 Şubat 2018, Pazar
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    , Ulreich'in sözleşmesini uzattı

    Bayern Münih, Ulreich'in sözleşmesini uzattı

    (Bundesliga) ekiplerinden , Alman kaleci 'in sözleşmesini 2021 yılına kadar uzattığını açıkladı.

    Kulübünden yapılan açıklamada, 29 yaşındaki kalecinin sezon sonu bitecek sözleşmesinin 2021 yılına kadar uzatıldığı bildirildi.

    'in sakatlığının ardından Bayern Münih'in kalesini korumaya başlayan Ulreich, bu sezon takımıyla 27 maça çıkıp kalesinde 25 gol gördü. Alman file bekçisi, 10 maçta ise kalesini gole kapadı.

    1. 11 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 17:50
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