Bayern Münih, Ulreich'in sözleşmesini uzattı
Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Bayern Münih, Alman kaleci Sven Ulreich'in sözleşmesini 2021 yılına kadar uzattığını açıkladı.
Bayern Münih Kulübünden yapılan açıklamada, 29 yaşındaki kalecinin sezon sonu bitecek sözleşmesinin 2021 yılına kadar uzatıldığı bildirildi.
Manuel Neuer'in sakatlığının ardından Bayern Münih'in kalesini korumaya başlayan Ulreich, bu sezon takımıyla 27 maça çıkıp kalesinde 25 gol gördü. Alman file bekçisi, 10 maçta ise kalesini gole kapadı.
- 11 Şubat 2018, Pazar
- Güncelleme: 17:50
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Ozan Tufan'ın takıma dönüş tarihi belli oldu
Toplam 2
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Emirî Efendi Son yıllarda Aziz Yıldırım'ın kötü yönetimi sayesinde Fenerbahçe'yi sıradan bir Anadolu kulübü zannediyoruz. İspatı ise Ozan Tufan ilh..
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Trabzonspor’dan iki farklı seri
Toplam 4
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ERAY 50. yılda şampiyonluk diye gelenlere bak. 51. yıl oldu şampiyonluk nerede? 4. olsak sevinecek duruma geldik. Yapamıyorsanız bırakın gidin.
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Yol ayrımı
Toplam 8
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myfutbol Emree her yıl aynı senaryo. Fener maçı ve sen yoksun! Türk futbolu sen ve senin gibilerden bir gün kurtulacaktır elbet
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