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    11 Ocak 2018, Perşembe
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    Nuri ve Ömer zehirlendi!

    Nuri ve Ömer zehirlendi!

    Alman temsilcisi ’da forma giyen ve aralarında Türk futbolcular ile ’ın da bulunduğu 9 futbolcu yedikleri yemekten dolayı rahatsızlandı.

    'nın Marbella şehrinde kamp çalışmalarını sürdüren Alman ekibi , şok bir olay yaşadı. Kampın son gününde aralarında milli futbolcular ile 'ın yer aldığı 9 futbolcu yediği yemekten dolayı zehirlendi. Futbolcuların yedikleri tavuk dönerden kaynaklı olarak hastalandıkları iddia edildi. Hastalanan futbolcuların daha sonra tedavi altına alındığı belirtildi.

    Yemekten rahatsızlanan futbolcular isimleri ise şöyle:

    "Roman Bürki, , Marc Bartra, , Christian Pulisic, Ömer Toprak, Jacob Bruun Larsen, Nuri Şahin ve Dominik Reimann."

    1. 11 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 15:34
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