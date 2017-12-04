 Wolfsburg'u Yunus sırtlıyor – Fotomaç – 04 Aralık 2017 ;
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    04 Aralık 2017, Pazartesi
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    'u Yunus sırtlıyor

    Wolfsburg'u Yunus sırtlıyor

    Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) 14. haftanın kapanış maçında , ağırladığı Borussia Mönchengladbach'ı 3-0 yendi.

    Volkswagen Arena'da oynanan karşılaşmada , geçen hafta lider Bayern Münih'i 2-1 mağlup eden Borussia Mönchengladbach'ı konuk etti. Karşılaşmanın 4. dakikasında milli futbolcu 'nın golüyle 1-0 öne geçen Wolfsburg, 25 dakikada Yunus'un pasında Daniel Didavi'nin fileleri havalandırmasıyla ilk yarıyı 2-0'lık skorla üstün tamamladı.

    İkinci yarıya da iyi başlayan ve 71. dakikada Josuha Guilavogui ile bir gol daha bulan ev sahibi ekip, karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı. Ligdeki performansıyla dikkati çeken Yunus Mallı, son 4 haftada 4 gol kaydetti. Bu sezon 3. galibiyetini alan Wolfsburg, 17 puanla 11. sıraya yükseldi. Borussia Mönchengladbach ise 24 puanla 4. sırada kaldı.

    1. 04 Aralık 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 10:07
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