Wolfsburg'u Yunus sırtlıyor
Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) 14. haftanın kapanış maçında Wolfsburg, ağırladığı Borussia Mönchengladbach'ı 3-0 yendi.
Volkswagen Arena'da oynanan karşılaşmada Wolfsburg, geçen hafta lider Bayern Münih'i 2-1 mağlup eden Borussia Mönchengladbach'ı konuk etti. Karşılaşmanın 4. dakikasında milli futbolcu Yunus Mallı'nın golüyle 1-0 öne geçen Wolfsburg, 25 dakikada Yunus'un pasında Daniel Didavi'nin fileleri havalandırmasıyla ilk yarıyı 2-0'lık skorla üstün tamamladı.
İkinci yarıya da iyi başlayan ve 71. dakikada Josuha Guilavogui ile bir gol daha bulan ev sahibi ekip, karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı. Ligdeki performansıyla dikkati çeken Yunus Mallı, son 4 haftada 4 gol kaydetti. Bu sezon 3. galibiyetini alan Wolfsburg, 17 puanla 11. sıraya yükseldi. Borussia Mönchengladbach ise 24 puanla 4. sırada kaldı.
- 04 Aralık 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 10:07
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İlk peşinde
Toplam 1
Yorum
TARAFTAR Vaziyeti korumanın en iyi yolu maçı berabere bitirmen Rıza hoca ,ama çok zor.
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Olaylı maç sona erdi
Toplam 3
Yorum
TARAFTAR Uerolig şampiyonu sahanıza gelmiş size basketbol resitali sunuyor , sizin yaptığınıza bakın , trabzon seyircisi akıllanmaz.
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Müjdeyi menajeri verdi
Toplam 3
Yorum
mehmet dal tudoru gönderin acilen.teknik direktürlükle alakası yok
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