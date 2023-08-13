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Tayfur Bingöl'den transfer açıklaması!

Son dakika spor haberleri... Geride bıraktığımız sezon Beşiktaş'ta kiralık forma giyen Tayfur Bingöl, hakkında çıkan transfer iddialarına yanıt verdi.

Alanyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ağustos 2023 Pazar 14:10
Tayfur Bingöl'den transfer açıklaması!

Tayfur Bingöl, hakkında çıkan transfer dedikodularına sosyal medya hesabı üzerinden yanıt verdi.

Bingöl, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Değerli Alanyasporlular,

Geçtiğimiz günlerde basında Alanyaspor'la ilgili benim ağzımdan yapıldığı söylenen açıklamalar gerçeği yansıtmamaktadır. Transferimle ilgili eğer iki kulüp anlaşırsa, şartlar oluşursa gidebileceğimi ifade ettim. 4 sezon formasını giydiğim Alanyaspor'da kaldığım sürece her zaman formanın hakkını sonuna kadar verdim. Formayı giydiğim sürece de vereceğim.

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