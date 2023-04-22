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Pereira sesleri

Alanyaspor’da 4-1’lik Galatasaray mağlubiyeti sonrasında yolların ayrıldığı Ersun Yanal’ın yerine arayışlar sürüyor.

Alanyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Nisan 2023 Cumartesi 06:50
Pereira sesleri
Alanyaspor'da 4-1'lik Galatasaray mağlubiyeti sonrasında yolların ayrıldığı Ersun Yanal'ın yerine arayışlar sürüyor. Turuncu-yeşillilerde sürpriz bir ismin gündeme geldiği öğrenildi. Akdeniz ekibinin, iki kez Fenerbahçe'de çalışan ikisinde de sezonu tamamlayamayan Portekizli Vitor Pereira'yı listesine aldığı bildirildi. Son olarak Brezilya'da Flamengo'da görev yapan ancak 3 ayda gönderilen Pereira'yla temas kuran yönetimin teklifini yaptığı ve tecrübeli çalıştırıcının da bu teklife sıcak baktığı belirtildi. Bu hafta içinde transferin sonuçlanacağı kaydedildi.
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