Haberler Alanyaspor Alanyaspor'da Ersun Yanal'dan Galatasaray mağlubiyeti sonrası dikkat çeken sözler!

Alanyaspor'da Ersun Yanal'dan Galatasaray mağlubiyeti sonrası dikkat çeken sözler!

Süper Lig'in 30. haftasında Alanyaspor sahasında Galatasaray'a 4-1'lik skorla mağlup oldu. Mücadelenin ardından ev sahibi takımda Ersun Yanal dikkat çeken açıklamalara yer verdi. İşte o sözler...

Alanyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Nisan 2023 Salı 23:32
Alanyaspor'da Ersun Yanal'dan Galatasaray mağlubiyeti sonrası dikkat çeken sözler!

Süper Lig'in 30. haftasında Alanyaspor, Galatasaray'a sahasında 4-1'lik skorla mağlup oldu. Maçın ardından ev sahibi takımda Ersun Yanal açıklamalarda bulundu.

İŞTE ERSUN YANAL'IN SÖZLERİ:

Favori takım Galatasaray'dı ama biz Fenerbahçe maçında, özellikle Giresun maçında ortaya koyduğumuz oyun sonrasında yaşadığımız kırılmayı yaşamak istemiyorduk. Çünkü, öne geçip kırıldığımız maçlardaki ruh halimiz fiziksel performansımızı etkiliyor. Bugün aslında böyle olmadı, beraberliği yakaladık ama kötü bir ikinci golü yedik.

Topu rakibe verdik. Icardi, çok önemli oyuncu. Hatayı affetmedi. Mağlup duruma düştük. İkinci yarı yine aslında oyuna dengeli başladığımız anda yine bir kötü gol... O golden sonra direnci gösteremedik. Bu konuda kırılgan bir takım olduğumuzu biliyoruz. Galatasaray'ı tebrik ediyorum. Bizi ilgilendiren maçlara konsantre olmamız gerekiyor.

DİĞER
Orhan Gencebay’dan A Haber’e özel açıklamalar: ‘Canım Türkiyem’ şarkısı Cumhuriyetimizin 100’üncü yılına armağanımdır!
48’lik Ceylan yine değişti! Estetiğin dozunu kaçıran Ceylan’ın son halini gören tanımakta zorlandı! “Bu sen olamazsın...”
Dursun Özbek'ten Rashica açıklaması!
F.Bahçe aradığı ismi Chelsea'da buldu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Ersun Yanal: Rakibe planımız...
Alanyaspor-Galatasaray maçı detayları!
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
Seçmen kaydı sorgulama ekranı
KAMU İŞÇİSİ ZAM ORANI SON DAKİKA | TÜRK-İŞ AÇIKLADI
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Giroud Milan'ı yarı finale taşıdı! Giroud Milan'ı yarı finale taşıdı! 23:59
Penaltı kararı doğru mu? Toroğlu yorumladı Penaltı kararı doğru mu? Toroğlu yorumladı 23:57
Real Madrid yarı finalde! Real Madrid yarı finalde! 23:54
Okan Buruk'tan Icardi açıklaması! Okan Buruk'tan Icardi açıklaması! 23:19
"Adım adım kendimi geliştiriyorum" "Adım adım kendimi geliştiriyorum" 23:13
Nenad Bjelica Trabzon'a geldi! Nenad Bjelica Trabzon'a geldi! 23:11
Daha Eski
Dursun Özbek'ten Rashica açıklaması! Dursun Özbek'ten Rashica açıklaması! 23:01
Mertens'ten Icardi sözleri! "Büyük keyif" Mertens'ten Icardi sözleri! "Büyük keyif" 22:57
Kerem Aktürkoğlu: Rakiplerimiz bizden çekiniyor! Kerem Aktürkoğlu: Rakiplerimiz bizden çekiniyor! 22:55
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 22:38
G.Saray Alanya'da kazandı! G.Saray Alanya'da kazandı! 22:33
Icardi oyundan neden çıktı? İşte sebebi Icardi oyundan neden çıktı? İşte sebebi 22:10