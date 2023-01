Alanyaspor Teknik Direktörü Farioli'den Galatasaray maçı sözleri!

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçında sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak olan Alanyaspor mücadelenin hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde yapılan idmanda futbolcular ısınma hareketlerinin ardından taktik çalışma gerçekleştirdi.

Çalışma öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Alanyaspor Teknik Direktörü Francesco Farioli, ligin ilk yarısını değerlendirdi. Geriye baktıklarında bazı pişmanlıklarının olduğunu belirten Farioli, "Daha iyi olabilirdik değimiz maçlar var. Yolda bazı puanlar kaybettik ama tabi ki şu an için mutluyuz. Bence adildi bu sonuçlar diyebilirim. Şimdi ilk yarıyı unutup ikinci yarıya başlayacağız ve sıfırdan başlayacağız. Galatasaray kupa maçıyla da bu yolculuğa başlayacağız" dedi.



'SON HAFTA BİR ŞEYLER OLABİLİR'

Bir gazetecinin transfer döneminin başladığını belirterek, yönetim ile bu konuda görüşmelerini sorması üzerine Farioli, "Tabi yönetimle bazı durumları görüşüyoruz, değerlendiriyoruz. Belki kadromuzu tamamlamak adına bir, iki takviye yapabiliriz ama şöyle söyleyeyim, acelemiz yok. Çünkü ben şu anda elimdeki oyuncuların performansından, eforlarından çok mutluyum. O yüzden özel olarak bir şeye bakmıyoruz. Sadece transfer yapmış olmak için transfer yapmayacağız. Olasılıkları değerlendireceğiz. Belki son hafta bir şeyler olabilir" diye konuştu.



"EN İYİSİNİ YAPMAMIZ GEREKİYOR"

Galatasaray ile oynayacakları Ziraat Türkiye Kupası maçını da değerlendiren Farioli, şunları söyledi:

"Galatasaray gibi bir takıma karşı oynayacağız. O yüzden elimizden gelenin en iyisini yapmamız gerekiyor. Ligin liderine karşı oynayacağız. Çok organize bir takım, çok kaliteli bir takım, sonradan giren oyuncuları da maçı tamamen değiştirebiliyor. Her bölgede, her mevkide iki tane üst seviye oyuncuları var. Aynı zamanda da çok agresif bir takım. Özellikle pres anlamında bizim gibiler, onlarda yoğun pres yapıyorlar. Topu çok hızlı çeviriyorlar, çok hızlı döndürüyorlar. Bunları düşündüğümüzde tabi ki savunması çok zor bir takım Galatasaray ve son zamanlarda attıkları gollere bakarsak bu net bir şekilde görülebiliyor. Buna en iyi şekilde hazırlanacağız."