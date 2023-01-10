Alanya destanı

Alanyaspor, Trabzonspor'u konuk ettiği maçta adeta gol şov yaptı. Geçen hafta Kasımpaşa deplasmanında 4 golle dağılan turuncu-yeşilliler, bordo-mavili rakibini tam 5 golle devirdi. Evinde bu sezon 8 maça çıkan ve tek yenilgi alan Akdeniz ekibi, 6 haftadır ise mağlubiyet yüzü görmüyordu. Mücadelenin ilk yarısında 3 golle fişi çeken Alanyaspor, ikinci yarıda farkı daha da açarak destansı bir galibiyet elde etti. 5-0'lık tarihi zaferle evindeki serisini 7 maça; puanını ise 24'e çıkarttı.



8'İNCİ KEZ SEVİNDİ

Trabzonspor karşısında şov yapan Alanyaspor, takım halinde nefis bir performans ortaya koysa da bir isim ön plana çıktı. Turuncu-yeşillilerin Mısırlı oyuncusu Ahmed Hassan iki golle galibiyette başrol oynadı. Dünya Kupası'ndan sonra çıktığı Konyaspor, Kayserispor ve Kasımpaşa maçlarında gol sevinci yaşayan 29 yaşındaki forvet, önce 37'de ceza alanı içinde şık bir vuruşla farkı ikiye çıkarttı. 45'te ise son derece rahat bir pozisyonda kendisinin ikinci golünü kaydetti. Ahmed Hassan böylece son 4 maçta 5 gole ulaştı. Başarılı forvetin bu sezon toplamda 8 golü bulunuyor.



GENÇ YUSUF SAHNE ALDI

Akdeniz ekibinin 21 yaşındaki genç oyuncusu Yusuf Özdemir, maçın etkili isimlerinden oldu. 32'de Pedro'nun yerine oyuna giren sol bek, 78'de sahneye çıktı. İki hafta önce Kayserispor karşısında gol sevinci yaşayan Yusuf, bir kez daha ağları sarstı. Alanyaspor'un son sayısını atan genç futbolcu ligde 2 gole ulaşmayı başardı.



EDUARDO'DAN 4'ÜNCÜ GOL

Trabzonspor karşısında yedek soyunan Wilson Eduardo, 66'da Ahmed Hassan'ın yerine oyuna girdi. 75. dakikada Zinedine Ferhat'ın direkten dönen şutunu tamamlayan Portekizli forvet, farkı 4'e çıkarttı. Karagümrük ve Ümraniyespor maçlarında ağları sarsan Eduardo ligdeki gol sayısını 4'e yükseltti.



LUSAMBA ETKİLİYDİ

Alanyaspor'un sezon başında kadrosuna kattığı Arnaud Lusamba ilk 11'de sahaya çıktı. Orta alanda görev yapan Demokratik Kongolu oyuncu, futboluyla beğeni topladı. Savunmadan çıkışlarda önemli rol oynayan 26 yaşındaki futbolcu, hücuma da katkı verdi. Lusamba, Efecan'ın attığı golde pası veren isim oldu. Bu sezon 1 golü olan başarılı oyuncu ilk asistini yaptı.



EN FARKLI GALİBİYET

Alanyaspor, bu sezon en farklı galibiyetini Trabzonspor karşısında elde etti. Turuncu-yeşilliler, ligin ilk haftasında Karagümrük deplasmanında 4-2 galip gelmişti. Beşiktaş, Antalyaspor ve Kayserispor'a da 3 gol atmıştı. Akdeniz ekibi ayrıca bu sezon 3. kez kalesini gole kapattı. Daha önce Adana Demirspor ve G.Antep FK'den gol yemedi.