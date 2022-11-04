Haberler Alanyaspor Francesco Farioli Ümraniyespor mağlubiyeti sonrası konuştu

Francesco Farioli Ümraniyespor mağlubiyeti sonrası konuştu

Son dakika haberleri... Corendon Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Ümraniyespor'a 3-1 mağlup oldu. Akdeniz ekibinde teknik direktör Francesco Farioli karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Alanyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Kasım 2022 Cuma 22:57
Francesco Farioli Ümraniyespor mağlubiyeti sonrası konuştu

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında konuk olduğu HangiKredi Ümraniyespor'a 3-1 yenilen Corendon Alanyaspor'un teknik direktörü Francesco Farioli, beklentilerinin altında bir oyun sergilediklerini söyledi.

Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'ndaki maçın ardından basın mensuplarına açıklama yapan İtalyan teknik adam, müsabakanın tam olarak bu şekilde olmasını beklediklerini belirterek, "Bütün hafta aslında oyuncularımıza bu maçın ne kadar zor olacağından bahsetmiştik. Sürpriz de olmadı açıkçası. Sahada takım ruhundan biraz uzaktık. 'Rakibimiz hak etti.' diyebiliriz." ifadelerini kullandı.

Bu maçtan büyük tecrübe edinmeleri gerektiğini anlatan Farioli, "Yolumuza devam ederken, bu maçla alakalı hatıraların sürekli aklımızda olması lazım. Çünkü bugün gerçekten çok hata yaptık. Bu ligin kalitesi her geçen gün yükseldiği için rakibinize fırsat verdiğinizde maçı bazen geri çeviremiyorsunuz. Bugün de öyle oldu. Rakibinizden daha iyi oynamanız, daha fazla istemeniz lazım. Ancak bu şekilde galibiyete ulaşabiliyorsunuz. İlk 15 dakikada kaybettiğimiz ikili mücadeleler de yenilginin ana unsurlarından oldu." diye konuştu.

DİĞER
Kaan Yıldırım sevgilisi Pınar Deniz'in doğum gününü romantik karelerle kutladı! "İyi ki varsın sevgilim"
Beşiktaş, Galatasaray derbisine hazır! Rachid Ghezzal'dan kötü haber, Atiba Hutchinson sürprizi...
Kasımpaşa Ankaragücü maçında kazanan çıkmadı!
F.Bahçe'de Batshuayi fırtınası! 3 hedef belirledi
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Ümraniyespor - Alanyaspor maçı saat kaçta?
Seri zamanı
TV8,5 CANLI İZLE
💰DOLAR NE KADAR OLDU?
TUS yerleştirme sonuçları belli oldu mu?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Rizespor evinde hata yapmadı! Rizespor evinde hata yapmadı! 22:50
Kasımpaşa Ankaragücü maçında kazanan çıkmadı! Kasımpaşa Ankaragücü maçında kazanan çıkmadı! 22:00
Ümraniye 3 puanla tanıştı! Ümraniye 3 puanla tanıştı! 21:52
Galatasaray Beşiktaş maçına hazır Galatasaray Beşiktaş maçına hazır 21:25
G.Saray Nef rahat kazandı! G.Saray Nef rahat kazandı! 21:16
F.Bahçe'de Batshuayi fırtınası! 3 hedef belirledi F.Bahçe'de Batshuayi fırtınası! 3 hedef belirledi 20:06
Daha Eski
Kartal Galatasaray derbisine hazır! Kartal Galatasaray derbisine hazır! 20:04
Beşiktaş'ın G.Saray derbisi kamp kadrosu açıklandı Beşiktaş'ın G.Saray derbisi kamp kadrosu açıklandı 19:29
TFF Tahkim Kurulu'ndan Galatasaray'a ret! TFF Tahkim Kurulu'ndan Galatasaray'a ret! 19:17
Hatayspor'da Başakşehir mesaisi devam ediyor Hatayspor'da Başakşehir mesaisi devam ediyor 19:08
Ümraniyespor - Alanyaspor | CANLI Ümraniyespor - Alanyaspor | CANLI 18:31
Arda Güler'in eski hocasından çarpıcı sözler! 30 milyon Euro... Arda Güler'in eski hocasından çarpıcı sözler! 30 milyon Euro... 18:29