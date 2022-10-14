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Alanyaspor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Alanyaspor ile Antalyaspor karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Alanyaspor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Alanyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2022 Cuma 11:11 Güncelleme Tarihi: 14 Ekim 2022 Cuma 11:21
Alanyaspor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Alanyaspor - Antalyaspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 10. hafta maçında Alanyaspor ile Antalyaspor karşılaşacak. Maç ile ilgili detaylar merak ediliyor. Özellikle maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'ler sosyal medya ve arama motorlarında sık sık araştırılıyor. Peki, Alanyaspor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ALANYASPOR - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Alanyaspor - Antalyaspor maçı 14 Ekim Cuma günü saat 20:00'de beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

ANTALYASPOR'DA EKSİK ÇOK

Kırmızı-beyazlı ekipte sakatlıkları bulunan Ndao, kaleci Boffin, kart cezalıları Güray Vural, Shoya Nakajima ve Soner Aydoğdu zorlu karşılaşmada görev alamayacak.

HAKEM YAŞAR KEMAL UĞURLU!

Alanyaspor - Antalyaspor arasında Kırbıyık Holding Stadyumu'nda oynanacak maçı Yaşar Kemal Uğurlu, Mehmet Kısal ve Ata Yıldırım hakem üçlüsü yönetecek.

ASpor CANLI YAYIN

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