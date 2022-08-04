Haberler Alanyaspor Fransız oyuncu Arnaud Lusamba Alanyaspor'da! İşte sözleşme detayları

Fransız oyuncu Arnaud Lusamba Alanyaspor'da! İşte sözleşme detayları

Son dakika spor haberi: Alanyaspor aradığı orta sahayı Fransa'da buldu. Akdeniz ekibi, son olarak Amiens'te forma giyen ve bonservisi elinde olan Arnaud Lusamba'yı kadrosuna kattı. 25 yaşındaki futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzalandı.

Alanyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ağustos 2022 Perşembe 18:50
Fransız oyuncu Arnaud Lusamba Alanyaspor'da! İşte sözleşme detayları

Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Arnaud Lusamba'yı 3 yıllığına kadrosuna kattı.

Kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu, Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde gerçekleştirilen imza töreninde, lig öncesi transfer çalışmalarına devam ettiklerini söyledi.

Son olarak Fransa'dan Lusamba'yı transfer ettiklerini anlatan Çavuşoğlu, "3 yıl önce de kulübümüze gelmişti. Kısmet olmamıştı. Ama bugüne kısmet oldu. Kendisi takip ettiğimiz, değerli bir futbolcu. Kulübümüze katkı sağlayacağına inanıyoruz. Kazasız, belasız faydalı işler yapacağına inanıyoruz." dedi.

Arnaud Lusamba ise Alanya'ya 3 yıl önce geldiğini hatırlatarak, "Demek ki kadermiş. Bugün burada tekrar buluşuyoruz. Çok mutluyum ve taraftarlarımızın önüne çıkmak için çok sabırsızlanıyorum." diye konuştu.

Açıklamaların ardından Lusamba, kendisini 3 yıllığına turuncu-yeşilli renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

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