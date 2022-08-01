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Alanyaspor Yunus Bahadır'ı kadrosuna kattı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, PSV Eindhoven forması giyen Yunsu Bahadır'ı kadrosuna kattı. Akdeniz ekibi genç futbolcu ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Alanyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ağustos 2022 Pazartesi 15:57
Alanyaspor Yunus Bahadır'ı kadrosuna kattı

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA:

Kulübümüz geçen sezon Hollanda ekibi PSV Eindhoven takımında forma giyen sağ bek Yunus Bahadır ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Tesislerimizde düzenlenen imza töreninde konuşan Başkanımız Hasan Çavuşoğlu, kulübümüzün transfer çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Bugün de Yunus Bahadır kardeşimizi sağ bek olarak transfer ettik. Kendisinden beklentimiz yüksek, yeteneklerinin olduğunu ve gelişime açık bir futbolcu olduğunu biliyoruz. Mevcut yeteneklerinin üzerine daha da koyarak ülke futbolumuza ve takımımıza daha faydalı olacağına inanıyoruz. Hem Alanyaspor'umuza hem de kendisine hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Yunus Bahadır ise, " Buraya geldiğim için gerçekten çok mutluyum. Kapıdan girdiğim ilk andan beri muhteşem bir ortam beni karşıladı. Kulüp yönetimi ve çalışanlar çok iyi. Önümde çok güzel bir fırsat var ve kendime güveniyorum. Alanyaspor için elimden gelenin en iyisini yapıp başkanımızın da söylediği gibi hem takıma hem de ileride kendi kariyerim adına milli takımda yer almak istiyorum" diye konuştu.

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