Son dakika spor haberi: Alanyasporlu Khouma Babacar kalp spazmı geçirdi!

Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, Burdur'daki kamp çalışmalarının üçüncü gününde forvet oyuncusu Khouma Babacar'da antrenman öncesinde göğüs ağırısı şikayeti belirdi. Kulüp doktoruyla birlikte Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülen Khouma Babacar'ın yapılan ilk tetkikleri sonucunda kalp spazmı geçirdiği tespit edildi. Khouma Babacar'ın tedavisi için Alanya'ya sevk edileceği öğrenildi.

Alanyaspor'dan yapılan açıklama şöyle:

Burdur kampında bu sabah rahatsızlanan futbolcumuz Khouma Babacar'ın Burdur Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk tetkiklerinde kalp spazmı geçirdiği tespit edilmiştir. Futbolcumuzun ileri tetkikleri ve tedavisi Özel Alanya Anadolu Hastanesi'nde yapılacaktır.

Burdur kampında bu sabah rahatsızlanan futbolcumuz Khouma Babacar'ın Burdur Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk tetkiklerinde kalp spazmı geçirdiği tespit edilmiştir. Futbolcumuzun ileri tetkikleri ve tedavisi Özel Alanya Anadolu Hastanesi'nde yapılacaktır. pic.twitter.com/kyvwwXcYkO — Aytemiz Alanyaspor 🌊☀️ (@Alanyaspor) July 8, 2021

KHOUMA BABACAR KİMDİR?

17 Mart 1993 tarihinde Senegal'de dünyaya gelen Khouma El Hadji Babacar, kariyerine İtalyan ekibi Pescara altyapısında başladı. Sırasıyla Fiorentina, Racing, Padova, Modena, Sassuolo, Lecce ve Alanyaspor formaları giyen Senegalli yıldız, Alanya'ya 2020 yazında Sassuolo'dan kiralık olarak transfer olmuştu. Akdeniz temsilcisi ile 28 karşılaşmada görev alan Babacar, 12 gol atarken 1 de asist yaptı. Başarılı bir grafik çizen 28 yaşındaki forvetin sözleşmesi 2022'de bitiyor ancak oyuncunun mukavelesinde zorunlu satın alma maddesi yer alıyor.