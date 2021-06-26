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Son dakika transfer haberi: Jean Mota Alanyaspor'a! Salih Uçan'ın yerine geliyor

Süper Lig ekibi Alanyaspor'da transfer hareketliliği yaşanıyor. Sözleşmesi sona eren Salih Uçan'ın takımdan ayrılma kararı alıp Beşiktaş ile anlaşmasından sonra arayışlara başlayan Akdeniz ekibi, Brezilyalı orta saha Jean Mota'yı kadrosuna katmak için harekete geçti. Turuncu-yeşillilerin, 27 yaşındaki futbolcunun kulübü Santos ile görüşme halinde olduğu iddia edildi.

Alanyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Haziran 2021 Cumartesi 15:33
Son dakika transfer haberi: Jean Mota Alanyaspor'a! Salih Uçan'ın yerine geliyor

Alanyaspor, Beşiktaş ile anlaşan Salih Uçan'ın boşluğunu Brezilyalı orta saha oyuncusu Jean Mota transferi ile doldurmaya hazırlanıyor.

Yeni Alanya'nın haberine göre; Turuncu-yeşilli ekip, Brezilya Serie A ekibi Santos'un formasını giyen Jean Mota ile görüşme halinde. 27 yaşındaki futbolcu, sosyal medyada Alanyaspor ile ilgili pek çok sayfayı takibe aldı.

Mota'nın kulübü Santos ile 30 Haziran 2022'ye kadar sözleşmesi bulunuyor. Jean Mota, daha önce Fenerbahçe'nin de transfer gündemine gelmişti. 2016'dan bu yana Santos ile 181 maça çıkan Mota, 9 gol atıp 17 asist yaptı.

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