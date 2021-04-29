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Alanyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu

Son dakika Alanyaspor maçı haberi: Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Aytemiz alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadele 0-0'lk beraberlikle sonuçlandı. Maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Alanyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 29 Nisan 2021 Perşembe 23:06 Güncelleme Tarihi: 29 Nisan 2021 Perşembe 23:37
Çağdaş Atan Alanyaspor Fenerbahçe maçının ardından açıklamalarda bulundu

Alanyaspor teknik direktörü , ile 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalar yaptı.

İŞTE ÇAĞDAŞ ATAN'IN AÇIKLAMALARI:

Fenerbahçe 10 kişi kaldıktan sonra başka bir oyun kaldı. Ben 11'e 11 oyundan inanılmaz mutlu oldum. Şiddetli pres yaptık. Sosa'yı neredeyse topla buluşturmadık. Stoperleri ve kalecileri uzun paslara yönlendirip, hücum tazeledik. Derslik bir oyun oynadık."

Emre hocanın Mesut'u ikinci yarıda sahada tutması bizim için sürpriz oldu. Direkten dönen 3 topumuz oldu. Oyun olarak keyif aldık. Fenerbahçe'yi de tebrik ediyorum, kaliteli bir takıma karşı iyi bir oyun oynadık. Skoru yapamadık.

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