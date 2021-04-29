Çağdaş Atan Alanyaspor Fenerbahçe maçının ardından açıklamalarda bulundu

Alanyaspor teknik direktörü Çağdaş Atan, Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalar yaptı.

İŞTE ÇAĞDAŞ ATAN'IN AÇIKLAMALARI:

Fenerbahçe 10 kişi kaldıktan sonra başka bir oyun kaldı. Ben 11'e 11 oyundan inanılmaz mutlu oldum. Şiddetli pres yaptık. Sosa'yı neredeyse topla buluşturmadık. Stoperleri ve kalecileri uzun paslara yönlendirip, hücum tazeledik. Derslik bir oyun oynadık."

Emre hocanın Mesut'u ikinci yarıda sahada tutması bizim için sürpriz oldu. Direkten dönen 3 topumuz oldu. Oyun olarak keyif aldık. Fenerbahçe'yi de tebrik ediyorum, kaliteli bir takıma karşı iyi bir oyun oynadık. Skoru yapamadık.