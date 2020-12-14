Alanyaspor zirveyi sevdi!

SÜPER Lig'in sürpriz takımı Aytemiz Alanyaspor son iki maçlık suskunluğuna son verdi ve liderliğini koruma altına aldı. Ligde çıktığı son iki maçta Gençlerbirliği ve Göztepe'ye deplasmanda yenilen Güney ekibi, Beşiktaş galibiyetiyle zirveden vazgeçmeye niyeti olmadığını gösterdi: 2-1. Güçlü rakibi karşısında etkili bir futbol ortaya koyan Alanyaspor, 26. dakikada kazanılan penaltı vuruşunu Bakasetas'ın gole çevirmesiyle öne geçti. Golün ardından da Beşiktaş karşısında üstün olan taraftı.



SAHASINDA GEÇİT VERMİYOR

Özellıkle Bakasetas maça damgasını vuran isimdi. 76. dakikada direkten dönen Yunan orta saha, Tayfur'un pasını ustalıkla ağlara yolladı ve farkı 2'ye çıkardı. Babacar'ın 82'de kırmızı görmesine ve 90'da Aboubakar'ın golüne karşın Alanya 3 puana ulaştı. Puanını 26'ya çıkaran turuncu-yeşilliler, bu sonuçla koltuğunu sağlama alırken evindeki başarılı sonuçlara da bir yenisini ekledi. Alanya bu sezon sahasında 6 maçın 5'ini kazanırken, birisinde berabere kaldı.



ALANYA 11'İNDE 3 DEĞİŞİKLİK

Ev sahibi ekipte Göztepe maçına göre ilk 11'de 3 değişiklik oldu. Fatih Aksoy'un yerine Caulker, Ahmet Gülay'ın yerine Tayfur Bingöl, Salih'in yerine de Davidson görev aldı. Efecan izolasyon süreci, kaleci Ufuk ve Ceyhun ise sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almadı.



BABACAR ÇİFT SARIDAN KIZARDI

Alanyaspor maçı on kişi tamamladı. Akdeniz ekibinin Senegalli forveti Khouma Babacar ikinci yarıda üst üste gördüğü iki sarı kart sonrası 82. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Alanyasporlu oyuncular ligde bu sezon ilk kez kırmızı kart gördü.



VAR'DAN PENALTI

Alanyaspor'un ilk golü VAR'dan kazanılan penaltı ile geldi. 24'te köşe vuruşundan gelen topu Ghezzal uzaklaştırdı. VAR'dan gelen çağrı üzerine pozisyonu tekrar izleyen Atilla Karaoğlun, Ghezzal'ın topu elle oynadığına karar vererek penaltı noktasını gösterdi. Bakasetas atışı gole çevirdi.



ŞEHİTLERE SAYGI

Karşılaşmadan önce 4 yıl önce Vodafone Park'ta şehit olan polislerimiz ve vatandaşlar anıldı. Skorboardda İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün hazırladığı video izletildi. 10 Aralık 2016'da Beşiktaş'ta meydana gelen hain terör saldırısında 40'ı emniyet mensubu toplam 47 kişi şehit olmuştu.