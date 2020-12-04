Haberler Alanyaspor Son dakika: Alanyasporlu Efecan Karaca'nın corona virüsü testi pozitif!

Son dakika: Alanyasporlu 'nın corona virüsü testi pozitif!

Son dakika haberi: lideri Aytemiz 'un yıldız ismi Efescan Karaca corona virüsüne yakalandı. Milli futbolcu, hesabından yaptığı açıklamada, corona virüsü test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.

Alanyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Aralık 2020 Cuma 11:59
Son dakika: Alanyasporlu Efecan Karaca'nın corona virüsü testi pozitif!

lideri , 1 futbolcusunun corona virüsüne yakalandığını açıklarken, o ismin olduğu ortaya çıktı.

SOSYAL MEDYADAN AÇIKLADI!
Milli futbolcu, hesabından yaptığı açıklamada, "Dün yapılan Covid-19 testim pozitif çıkmıştır. Şu an sağlık durumum iyi, bu süreci evde atlatacağım. Lütfen bana bir şey olmaz demeyelim, kurallara uyalım" ifadesini kullandı.

G.BİRLİĞİ VE GÖZTEPE MAÇLARINDA YOK
Alanyaspor'un liderlik koltuğunda oturmasına büyük pay sahibi olan Efecan Karaca, takımının ligde 5 Aralık Cumartesi günü oynayacağı maçı ve 9 Aralık Çarşamba günkü karşılaşmalarında forma giyemeyecek.

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