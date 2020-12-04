Son dakika: Alanyasporlu Efecan Karaca'nın corona virüsü testi pozitif!

Süper Lig lideri Alanyaspor, 1 futbolcusunun corona virüsüne yakalandığını açıklarken, o ismin Efecan Karaca olduğu ortaya çıktı.

SOSYAL MEDYADAN AÇIKLADI!

Milli futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Dün yapılan Covid-19 testim pozitif çıkmıştır. Şu an sağlık durumum iyi, bu süreci evde atlatacağım. Lütfen bana bir şey olmaz demeyelim, kurallara uyalım" ifadesini kullandı.

G.BİRLİĞİ VE GÖZTEPE MAÇLARINDA YOK

Alanyaspor'un liderlik koltuğunda oturmasına büyük pay sahibi olan Efecan Karaca, takımının ligde 5 Aralık Cumartesi günü oynayacağı Gençlerbirliği maçı ve 9 Aralık Çarşamba günkü Göztepe karşılaşmalarında forma giyemeyecek.