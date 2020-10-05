Alanyaspor şov

Alanya'da dün futbol şov vardı. Lige 2 galibiyet, 1 beraberlikle süper başlayan yeni ekiplerden Hatayspor'u konuk eden Alanyaspor, Süper Lig'de oynadığı 3 karşılaşmada kalesinde gol dahi görmeyen rakibine tam 6 gol birden attı. Yeni transfer Brezilyalı sol kanat Davidson'un hat-trick ve 1 asistle yıldızlaştığı mücadelede, Akdeniz ekibi adeta futbol resitali sundu. İlk yarıda gol perdesini 18. dakikada Bakasetas açtı. 23. dakikada Davidson, 34. dakikada Bareiro ve 45+2. dakikada Moubandje, devre skorunu ilan etti: 4-0. Turuncu-yeşilliler, formda rakibi karşısında ilk yarıda bulduğu 4 golle, kulüp tarihindeki en farklı skoru da tabelaya yazdırdı.



24 ŞUT, 15 İSABET

İkinci yarıya da hızlı başlayan Alanya, 61. dakikada Bareiro'nun ayağından mutlak golü kaçırdı. 67. dakikada Davidson farkı 5'e çıkardı. 77. dakikada Davidson resitalini, yeni transfer Khouma Babacar'ın asist siftahıyla hat-trick'le tamamlayıp maçın sonucu belirledi: 6-0. Yüzde 93 pas isabeti ve 24 şutta 15 isabetle oynayan Çağdaş Atan'ın öğrencileri, namağlup unvanını korudu. Ligde 11 gole ulaşan Akdeniz temsilcisi, sadece 1 gol de yiyerek büyük bir başarının altına imza attı.

DAVIDSON'DAN FUTBOL RESİTALİ

Hatay karşısında hattrick ve 1 asistle maça damga vuran Davidson, Alanya'nın yeni yıldız adayı olarak adından söz ettirmeye başladı. Portekiz'de V.Guimaraes'ten transfer edilen 29 yaşındaki Brezilyalı sol kanat, maçta 2 şut pası, 4 ikili mücadele kazanma, 2 çalımla geçme ve % 84 de pas istatistiği tutturdu.