Ceyhun 1+1 yıl imzaladı - Son dakika Alanyaspor haberleri - Fotomaç
01 Ağustos 2020, Cumartesi
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Ceyhun 1+1 yıl imzaladı

Ceyhun 1+1 yıl imzaladı

finalisti , başarılı orta sahası 'la sözleşme uzattı.

finalisti , başarılı orta sahası 'la sözleşme uzattı. 32 yaşındaki tecrübeli ön libero, 1+1 yıllık yeni sözleşmeye imza attı. Alanya ile bu sene 40 maçta forma giyen Ceyhun, 4 gol 4 asistle takımının başarısında önemli bir pay sahibi oldu.
  1. 1.8.2020
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