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23 Temmuz 2020, Perşembe
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davasında hapis cezası

Sural davasında hapis cezası

deplasmanı dönüşü futbolcu 'ın hayatını kaybettiği ilişkin davada yargılanan şoför , 2 yıl 11 ay hapis cezasına çarptırıldı.

deplasmanı dönüşü futbolcu 'ın hayatını kaybettiği ilişkin davada yargılanan şoför , 2 yıl 11 ay hapis cezasına çarptırıldı. Karar öncesi söz verilen sanık Esat Altıntaş, kazadan dolayı üzgün olduğunu dile getirdi.
  1. 23.7.2020
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