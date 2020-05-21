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21 Mayıs 2020, Perşembe
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Son dakika: corona virüsü test sonuçlarını duyurdu

Son dakika: Alanyaspor corona virüsü test sonuçlarını duyurdu

Son dakika corona virüsü haberleri... Aytemiz , resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada teknik heyet ve personele ikinci kez uygulanan corona virüsü testlerinin tamamının negatif çıktığını açıkladı.

Aytemiz Kulübü; futbolcular, teknik heyet ve kulüp personeline ikinci kez uygulanan COVID-19 testlerinin tamamının negatif sonuçlandığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcularımız, teknik heyetimiz ve personelimize ikinci kez uygulanan COVID-19 testlerinin tamamı negatif sonuçlanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadeleri kullanıldı.

ÇALIŞMALAR DEVAM ETTİ

Testlerin negatif çıkmasının ardından Aytemiz Alanyaspor günü tek antrenmanla tamamladı. Teknik direktör Erol Bulut ve yardımcı antrenörlerin gözetiminde yapılan antrenman, kuvvet ve dayanıklılık çalışmasıyla başladı. Alanya ekibi daha sonra dar alanda pas çalışması yaptı. Antrenman taktik çalışmasıyla sonra erdi.

Aytemiz Alanyaspor hazırlıklarını yarın saat 18.30'da yapacağı antrenmanla sürdürecek.

  1. 21.05.2020
  2. Güncelleme: 21.05.2020 22:00
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