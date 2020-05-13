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13 Mayıs 2020, Çarşamba
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Türkiye daha iyi

’un 31 yaşındaki İspanyol sağ beki , “’de korona önlemleri çok çabuk alındı ve ’ya göre çok daha iyi idare edildi” dedi.

forması giyen , koronavirüs salgını sürecinde ülkesi ile 'yi karşılaştırdı. Ülke basınına açıklamalarda bulunan 31 yaşındaki tecrübeli savunmacı, "Türkiye'de pazar gününden pazar gününe maçlar oynanacak. Aceleci bir durum göremiyorum burada. Şu an hali hazırda çok az aktif vaka var ve iyileşenler çok daha fazla. Türkiye'de durum kontrol altına alınmış gibi görünüyor. Burası daha sakin. Türkiye'de önlemler çok çabuk alındı ve İspanya'ya göre çok daha iyi idare edildi. Vakalar çıkmaya başlayınca burada hemen önlemler alındı" ifadelerini kullandı.

VAKA AZ, TEDBİRLER ÇOK İYİ
Juanfran, salgın sürecinde Türklerin çok tedbirli davrandığını da vurguladı. İspanyol futbolcu, "Türkiye'ye bakıyorum, çok daha az vaka ve çok aha az ölüm olmasına rağmen, çocuklar sokaklara çıkmıyor veya toplu bir şekilde spor yapmıyorlar" diye konuştu.

  1. 13.5.2020
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