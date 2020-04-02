Salih Uçan: Lige başlayabilmemiz için en az 20 güne ihtiyacımız var - Son dakika Alanyaspor haberleri - Fotomaç
02 Nisan 2020, Perşembe
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: Lige başlayabilmemiz için en az 20 güne ihtiyacımız var

Salih Uçan: Lige başlayabilmemiz için en az 20 güne ihtiyacımız var

ekiplerinden 'da forma giyen , corona virüsü nedeniyle liglere verilen arayı değerlendirdi. 26 yaşındaki futbolcu, "Lige başlayabilmemiz için en az 20 güne ihtiyacımız var" şeklinde konuştu.

Corona virüsü salgını nedeniyle çalışmalarını evde sürdürdüğünü söyleyen 'un futbolcusu , maç oynamaya hazır hale gelmek için en az 20 güne ihtiyaçları olduğunu ifade etti.

Spor'a konuşan 26 yaşındaki futbolcu, ''Bu sürecin yabancı futbolcular için daha zor geçtiğini düşünüyorum, lige başlayabilmemiz için en az 20 güne ihtiyacımız var.'' dedi.

"OYUN KURUCU OYNAMAK İSTEDİĞİMİ SÖYLEDİM"

Orta sahada oyun kurucu pozisyonunda oynamayı sevdiğini de belirten Salih Uçan, '''de formayı aldığımda 6 numara pozisyonunda oynuyordum. Kendimi bu pozisyonda memnun hissediyorum. Teknik direktörümüz Erol Bulut'a oyun kurucu pozisyonunda oynamak istediğimi söyledim.'' ifadesini kullandı.

  1. 02.04.2020
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