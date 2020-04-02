Salih Uçan: Lige başlayabilmemiz için en az 20 güne ihtiyacımız var

Corona virüsü salgını nedeniyle çalışmalarını evde sürdürdüğünü söyleyen Aytemiz Alanyaspor'un futbolcusu Salih Uçan, maç oynamaya hazır hale gelmek için en az 20 güne ihtiyaçları olduğunu ifade etti.

TRT Spor'a konuşan 26 yaşındaki futbolcu, ''Bu sürecin yabancı futbolcular için daha zor geçtiğini düşünüyorum, lige başlayabilmemiz için en az 20 güne ihtiyacımız var.'' dedi.

"OYUN KURUCU OYNAMAK İSTEDİĞİMİ SÖYLEDİM"

Orta sahada oyun kurucu pozisyonunda oynamayı sevdiğini de belirten Salih Uçan, ''Fenerbahçe'de formayı aldığımda 6 numara pozisyonunda oynuyordum. Kendimi bu pozisyonda memnun hissediyorum. Teknik direktörümüz Erol Bulut'a oyun kurucu pozisyonunda oynamak istediğimi söyledim.'' ifadesini kullandı.