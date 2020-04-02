Salih Uçan: Lige başlayabilmemiz için en az 20 güne ihtiyacımız var
Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor'da forma giyen Salih Uçan, corona virüsü nedeniyle liglere verilen arayı değerlendirdi. 26 yaşındaki futbolcu, "Lige başlayabilmemiz için en az 20 güne ihtiyacımız var" şeklinde konuştu.
Corona virüsü salgını nedeniyle çalışmalarını evde sürdürdüğünü söyleyen Aytemiz Alanyaspor'un futbolcusu Salih Uçan, maç oynamaya hazır hale gelmek için en az 20 güne ihtiyaçları olduğunu ifade etti.
TRT Spor'a konuşan 26 yaşındaki futbolcu, ''Bu sürecin yabancı futbolcular için daha zor geçtiğini düşünüyorum, lige başlayabilmemiz için en az 20 güne ihtiyacımız var.'' dedi.
"OYUN KURUCU OYNAMAK İSTEDİĞİMİ SÖYLEDİM"
Orta sahada oyun kurucu pozisyonunda oynamayı sevdiğini de belirten Salih Uçan, ''Fenerbahçe'de formayı aldığımda 6 numara pozisyonunda oynuyordum. Kendimi bu pozisyonda memnun hissediyorum. Teknik direktörümüz Erol Bulut'a oyun kurucu pozisyonunda oynamak istediğimi söyledim.'' ifadesini kullandı.
- 02.04.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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