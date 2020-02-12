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12 Şubat 2020, Çarşamba
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Alanya hazırkıta

Alanya hazırkıta

Kupası'nda 2-0'ın rövanşında bugün 'a konuk olacak , yarı final için hazır kıta.

Kupası'nda 2-0'ın rövanşında bugün G.Saray'a konuk olacak , yarı final için hazır kıta. 'de karşısında galibiyeti kaçıran ekibi, ligde son 7 maçta aldığı 5 galibiyet, 2 beraberlikle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
  1. 12.2.2020
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