Alanya hazırkıta
Türkiye Kupası'nda 2-0'ın rövanşında bugün Galatasaray'a konuk olacak Alanyaspor, yarı final için hazır kıta.
Türkiye Kupası'nda 2-0'ın rövanşında bugün G.Saray'a konuk olacak Alanyaspor, yarı final için hazır kıta. Kadıköy'de Fenerbahçe karşısında galibiyeti kaçıran Akdeniz ekibi, ligde son 7 maçta aldığı 5 galibiyet, 2 beraberlikle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
- 12.2.2020
FOTOMAÇ GÜNDEM
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