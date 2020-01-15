Alanyaspor Başkanı Çavuşoğlu: Oyuncularımıza teklif gelmedi

Süper Lig Cemil Usta Sezonu devre arası transfer döneminde Aytemiz Alanyaspor, Kasımpaşa'dan 31 yaşındaki forvet oyuncusu Mustafa Pektemek ile 1.5 yıllık ve Ümraniyespor'dan 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Emircan Altıntaş'ı da 4.5 yıllık sözleşme imzalayarak kadrosuna kattı.

"İKİ OYUNCUMUZDA TAKIMIMIZA KATKI VERECEKTİR"

Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde yapılan imza töreninde konuşan Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, "Devre arasına girdiğimiz bugünden bu tarafa hem ben hem teknik direktörümüz aynı şeyleri konuştuk. 2 tane transfer planladığımızı ancak mevcut kadrodan ayrılanlar olursa da ona göre transfer yapabileceğimizi söylemiştik. Göründüğü gibi bugün 2 transferimize imza attırıyoruz. Tercihlerimizi Türk oyunculardan yana kullandık. Zaten yabancı oyuncuya da ihtiyacımız da yok. Mevcut kadromuz zaten yeterli ama tabi takımımıza takviye için belirlediğimiz bölgelere hem orta sahaya hem santrfor mevkiine transfer gerçekleştirdik. Ben Mustafa'nın (Pektemek) takıma katkı sağlayacağını ve yeniden Alanya'da iş yapabileceğine inanıyorum, güveniyorum. Emircan da (Altıntaş) bildiğiniz gibi Ümraniyespor'da çıkış yapan son yıllarda herkesin takdirini kazanan bir kardeşimiz. Emircan'ın da burada amaçladığı hedefe daha da yukarılara çıkmayı hedeflediği için kadromuza kattık. Emircan'dan da beklentimiz çok onun da başarılı olacağını düşünüyorum. Her iki oyuncumuzun transferi de camiamıza hayırlı olsun" dedi.



"BAŞKA MEVKİLERE TRANSFER YAPMAYACAĞIZ"

Başkan Hasan Çavuşoğlu, kaleciler Haydar Yılmaz ve İsmail Ünal'n kampa alınmasından sonra yeni bir kaleci transferi yapılıp yapılmayacağıyla ilgili olarak da, "Kaleciyle alakalı biliyorsunuz şuanda Eray var. Altyapıdan bir kaleci daha var. Şu anda kaleciyle alakalı bir sıkıntımız yok. Transferin bitişine daha var hocamızla da konuştuktan sonra o konuyla ilgili de bir düşünce oluşabilir. Kulübümüze uygun bir kaleci olursa düşünebiliriz ama şuan için düşünmüyoruz. Şu anda başka mevkilere de transfer yapmayı düşünmüyoruz. Ancak transferin son gününe kadar neler olur bilemiyorum" diye konuştu.

"OYUNCULARIMIZA TEKLİF GELMEDİ"

Devre arası öncesinde 2 transfer yapacaklarını söylediğini belirten Başkan Çavuşoğlu, "Takımdan bir ayrılık olmazsa ki zaten bu saatten sonra zaten ayrılık olmaz çünkü maç haftasına girdik. Bu saate kadar zaten oyuncularımıza teklif gelmedi bu saatten sonra gelse de bizim için geçerli olmaz" dedi.



PEKTEMEK: BURADA OLMAKTAN DOLAYI MUTLUYUM

İmza töreninde konuşan Mustafa Pektemek "Öncelikle başkanımıza güzel sözlerinden dolayı teşekkür ederim. İnşallah onun inancını boşa çıkarmam, elimden geleni yaparım. Alanyaspor'a geldiğim için, burada olmaktan dolayı çok mutluyum. İlk yarı iyi bir grafik çizdiler. İnşallah Emircan ile beraber biz de ikinci yarıda katkı sağlarız. Biz de daha yukarılara çıkarırız" dedi. Pektemek 'Alanyaspor taraftarına bir mesajın var mı?' sorusuna ise, "Alanyaspor taraftarı iç sahada gerçekten büyük destek veriyor. İnşallah bu destekleri devam eder. Her zaman onlara ihtiyacımız olacak. Ben de onların önüne çıkıp güzel performans sergilemek için elimden geleni yapacağım" yanıtını verdi.



ALTINTAŞ: "BU İNANÇ ALANYASPOR'U TERCİH ETMEMDE ÖNDE KILDI"

Pektemek'in ardından konuşan Emircan Altıntaş da, "Öncelikle başkanıma ben de teşekkür ediyorum. Transferin ilk gününden bitişine kadar çok sağ olsun bize hep içten yaklaştı. Burada olmamı bu takıma katkı sağlayacağıma çok inandırdı. Bana inandığını gösterdi ve bu da benim tercihlerimde Alanyaspor'u önde kıldı. Alanyaspor'a geldiğim için çok mutluyum. Geldiğimden beri sıcak bir aile ortamı var. Bu benim işimi daha kolaylaştıracak. İnşallah takıma ben de takımın hedefleri doğrultusunda çok çalışıp katkı sağlamak istiyorum. Burada da tekrar herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.



"MERİH GİBİ AVRUPA'DA ÜLKEMİZİ TEMSİL ETMEK İSTİYORUM"

Kendi hedefleri ile ilgili sorulan soruya ise Emircan, "Alanyaspor'da ilk Süper Lig deneyimim olacak. Çok çalışıp Alanyaspor'dan Avrupa'ya Merih Demiral gibi transfer olmak istiyorum. Gururumuz olarak orada hem Alanyaspor'umuzu hem de ülkemizi temsil etmek istiyorum" dedi.