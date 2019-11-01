Alanyaspor'da hedef "kovalanan takım" olmak

Bu sezon Alanyaspor'da göreve başlayan teknik direktör Erol Bulut, kulübün Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde AA muhabirine yaptığı açıklamada, 9 haftada topladıkları 18 puanla ligin zirvesinde yer almanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Şampiyonluk için konuşmanın çok erken olduğunu belirten Bulut, başarı arttıkça ayaklarının yere daha iyi basması gerektiğini ifade etti.

Maçlarda yorgunluklar, sakatlıklar, kart cezalıları ve dalgalanmalar olabileceğini aktaran Bulut, bu iniş ve çıkışların kendi takımında negatif anlamda uzun sürmemesini istediğini dile getirdi.

Ligde lider olmanın kendileri için bir stres oluşturmadığına dikkati çeken Bulut, şöyle konuştu:

"Kovalanan mı, kovalayan takım mı olmak istersiniz? Benim, öyle güzel bir cümlem var. Futbolculara bunu söyledim. Şu anda kovalanan bir takımız. Bunun da üstesinden geliyoruz ve inşallah bu uzun süre de devam eder. Alanyaspor ile en iyisini başarmak istiyoruz. Takımımın performansını beğeniyorum. Bir futbolcunun her zaman yüzde 100 performansla oynama şansı yok. Bazılarında düşüş olduğunda diğerinde çıkış oluyor, kendini dengeliyor. Hiç bir zaman 'şampiyonluğa oynuyoruz' diye bir cümle kurmadım, doğru da olmaz. Yıllardır şampiyon olan takımlar var. Onlara saygısızlık yapmış oluruz. Elimizden gelenin en iyisini yapmak istiyoruz. Konumumuzdan memnunuz. İnşallah bunu sürdürebildiğimiz kadar sürdüreceğiz. Sezon sonunda da üst sıralarda yer almak istiyoruz."

"LİGİN İLK YARISININ SONLARINA DOĞRU SIRALAMA OTURMUŞ OLUR"

Ligde Beşiktaş, Galatasaray ve Medipol Başakşehir gibi birçok takımın istediği gibi sezona başlayamadığına değinen Bulut, kendilerinin ve Trabzonspor gibi bazı takımların da sezona iyi girdiğini söyledi.

Bulut, ligin ilk yarısının sonlarına doğru sıralamanın daha da oturmuş olacağını düşündüğünü kaydetti.

Anadolu takımlarıyla şampiyonluk yaşamış takımlar arasındaki farkın her yıl azaldığına işaret eden Bulut, "Futbolcu kalitesi bazen maçı kazandırabiliyor. Ekonomik boyutuna girdiğimizde de yabancı sayısının 14 olması, Anadolu takımlarının iyi yabancı transfer etmesi, büyük takımların yabancı transferlerinin tutmaması ve ekonomik sıkıntılarının olması aradaki makası daralttı. Hatta daha da iyi gidebilir. Bu daralma sadece Türkiye'de değil Avrupa'da da yaşanıyor." şeklinde konuştu.

Futbolun daha hızlı oynanmaya başladığını vurgulayan Bulut, teknik direktörlerin de buna uyum sağlaması ve farklı oyun sistemlerine uyumlu olmak gerektiğini bildirdi.

FATİH TERİM VE ŞENOL GÜNEŞ'E ÖVGÜ

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş'in üst düzey teknik adamlar olduğunu belirten Bulut, iki ismin de kendisini sürekli geliştirdiğini kaydetti.

Terim ve Güneş'in takımlarını modern futbola uyum sağlamaya çalıştırdığını anlatan Erol Bulut, "Uyum sağlayamadığında gerçeklerle kısa sürede karşılaşıyorsunuz. Şenol hoca bunu Beşiktaş'ta ispatladı. İki yıl şampiyon olarak oynattığı hücum ve tempolu futbollu milli takıma da yansıtmaya çalıştı. Doğru olduğunu da gördük. Fransa maçlarında mağlup olmayan bir takım var. Genç bir ekip var. O da yeni ve modern futbola uyum sağlıyor ve başarılı oluyor." değerlendirmesinde bulundu.