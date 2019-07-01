Erol Bulut: "Bugün başlangıcı yapıyoruz"
Alanyaspor, 2019-2020 Spor Toto Süper Lig Cemil Usta sezonunun ilk antrenmanını bugün gerçekleştirdi.
Alanyaspor, 2019-2020 Spor Toto Süper Lig Cemil Usta sezonunun ilk antrenmanını bugün gerçekleştirdi.
Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde Teknik Direktör Erol Bulut gözetiminde yapılan antrenmana 12 alt yapı futbolcusuyla beraber toplam 24 oyuncu katıldı. Copa America'da Şili Milli Takımı forması giyen Junior Fernandes, Afrika Uluslar Kupası'nda Angola ile mücadele eden Djalma Campos, askerde olan Efecan Karaca, özel izinli olan Kaan, Welinton, Tayfur, Baiano ve Papis Cisse ise antrenmanda yer almadı. İdmana ısınma hareketleriyle başlayan turuncu-yeşilli ekip, pas çalışmasıyla devam etti. Futbolcular antrenmanın son bölümünü ise savunma çalışması yaparak tamamladı.
"BUGÜN İLK ANTRENMANIMIZI GERÇEKLEŞTİRİYORUZ"
Antrenmandan önce basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, yeni sezon için 3 aşamalı bir hazırlık kampı geçireceklerini söyledi. Bulut, "Bugün başlangıcı yapıyoruz. İlk etapta buradayız, ikinci etapta Topuk Yaylası'nda, 3. etap kampını da yurt dışında yapacağız ve ülkeye geri döneceğiz. En son etabımız zaten 9 Ağustos'ta bitmiş olacak. Daha sonra 12 Ağustos'tan itibaren lig haftasına başlayacağız burada. Tabii şu an gelemeyen arkadaşlarımız var. Copa America ve Afrika Uluslar Kupası'nda 2 futbolcumuz var. Onlar biraz geç gelecek, onlara biraz daha izin vereceğiz. Çünkü hiç izin yapmadan gelmelerini istemiyoruz. Askere giden arkadaşlarımız oldu, onlar da bir kaç gün sonra aramıza katılacaklar. Genç arkadaşlarımız da burada. 24 kişilik bir ekiple bugün ilk antrenmanımızı gerçekleştiriyoruz" dedi.
- 01.07.2019
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Yunus Akgün bombası! Transfer bedeli... Son dakika Galatasaray haberleri
Toplam 4
Yorum
10ur Cİmbom 3 milyon£ ya böyle bir topçu alabilir mi? Bence bir kez daha düşünsün.
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Max Kruse ortalığı yaktı!
Toplam 3
Yorum
Bence Berkeyi yollayın iyi bir yetenek alın.
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Yunus Akgün bombası! Transfer bedeli... Son dakika Galatasaray haberleri
Toplam 4
Yorum
austin muslera 33 nagatomo,mariano 33 babel 33 fernando 32 banega 31 6 direkt adam bu yaş daha adem,jimmy,şener 30 yazık ya
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