Tayfur Alanyaspor’da – Fotomaç – 01 Haziran 2019
01 Haziran 2019, Cumartesi
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Tayfur ’da

Tayfur Alanyaspor’da

Alanya, ’den ayrılan eski oyuncusuyla 3 yıllık imza attı.Turuncu-yeşillilerde 2015-16'da oynayan 26 yaşındaki orta saha, geçen sezon 27 maçta gol veya asist katkısı veremedi.

Alanya, 'den ayrılan Tayfur Bingöl ile 3 yıllık imza attı. Turuncu-yeşillilerde 2015-16'da oynayan 26 yaşındaki orta saha, geçen sezon 27 maçta gol veya asist katkısı veremedi. Alanya'da şampiyonluk yaşadığını vurgulayan genç futbolcu, "Göztepe ile Alanya'ya maça geldiğimizde 'Herkes unutur, Alanya unutmaz' diye bir tezahüratla beni çağırmışlardı. Orada çok duygulanmıştım. Herkese çok güzel bir Tayfur izleteceğim" diye söz verdi.

  1. 1.6.2019
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