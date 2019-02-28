Alanyaspor, Kazım Yakmaz’la profesyonel sözleşme imzaladı
28 Şubat 2019, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Alanyaspor Haberleri Alanyaspor, Kazım Yakmaz’la profesyonel sözleşme imzaladı

, ’la profesyonel sözleşme imzaladı

Alanyaspor, Kazım Yakmaz’la profesyonel sözleşme imzaladı

Aytemiz , Takımı'nda forma giyen 19 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 4 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı.


Arabayatağıspor'dan 2015 yılında 'a transfer olan ve U17, U19, takımlarında forma giyen , temsilcisiyle profesyonel sözleşme imzaladı. 10 numara pozisyonunda oynayan ve 2000 doğumlu olan oyuncu, Alanyaspor ile 4 yıllık sözleşmeye imza attı.
19 yaşındaki futbolcu, Alanyaspor formasıyla oynadığı kategorilerde gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmişti.
Öte yandan Alanyaspor, 'in 24.haftasında 4 Mart Pazartesi günü Akhisarspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına bu sabah tesislerinde yaptığı antrenmanla devam etti. Aytemiz Alanyaspor'da günün 2'nci antrenmanı saat 16.30'da gerçekleşecek.

  1. 28.02.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Alanyaspor, Kazım Yakmaz’la profesyonel sözleşme imzaladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN