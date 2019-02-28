Alanyaspor, Kazım Yakmaz’la profesyonel sözleşme imzaladı
Aytemiz Alanyaspor, U21 Takımı'nda forma giyen 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Kazım Yakmaz ile 4 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı.
Bursa Arabayatağıspor'dan 2015 yılında Alanyaspor'a transfer olan ve U17, U19, U21 takımlarında forma giyen Kazım Yakmaz, Akdeniz temsilcisiyle profesyonel sözleşme imzaladı. 10 numara pozisyonunda oynayan ve 2000 doğumlu olan oyuncu, Alanyaspor ile 4 yıllık sözleşmeye imza attı.
19 yaşındaki futbolcu, Alanyaspor formasıyla oynadığı kategorilerde gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmişti.
Öte yandan Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 24.haftasında 4 Mart Pazartesi günü Akhisarspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına bu sabah tesislerinde yaptığı antrenmanla devam etti. Aytemiz Alanyaspor'da günün 2'nci antrenmanı saat 16.30'da gerçekleşecek.
- 28.02.2019
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