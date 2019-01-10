Alanyaspor'dan Ada turu!
10 Ocak 2019, Perşembe
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'dan Ada turu!

Alanyaspor'dan Ada turu!

İngiliz basını; ’ın golcüsü Sural ile görüşen Alanya’nın Hull’un Malili santrforu Dicko’yla da ilgilendiğini öne sürdü.

Bobo ve Mbilla'dan istediği verimi alamayan , golcü arayışlarını sürdürüyor. Akdeniz ekibi, Çekya ekibi 'ın 28 yaşındaki golcüsü Josef Sural ile görüşürken, alternatifini de İngiltere'den seçti. Ada basınından Hull , turuncu-yeşillilerin Championship'te ( 1. Lig) Hull'da oynayan, kontratı 2020'de bitecek 26 yaşındaki golcü Nouha Dicko'yla ilgilendiğini öne sürdü. Yönetimin, kiralık formülü üzerinde durduğu belirtildi. Mali asıllı Fransız vatandaşlığı bulunan genç golcü, bekleneni veremedi ve bu sezon 14 karşılaşmada 1 gol, 1 asistle oynadı.

  1. 10.1.2019
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