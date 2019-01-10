Alanyaspor'dan Ada turu!
İngiliz basını; Sparta Prag’ın golcüsü Sural ile görüşen Alanya’nın Hull’un Malili santrforu Dicko’yla da ilgilendiğini öne sürdü.
Bobo ve Mbilla'dan istediği verimi alamayan Alanyaspor, golcü arayışlarını sürdürüyor. Akdeniz ekibi, Çekya ekibi Sparta Prag'ın 28 yaşındaki golcüsü Josef Sural ile görüşürken, alternatifini de İngiltere'den seçti. Ada basınından Hull Daily Mail, turuncu-yeşillilerin Championship'te (Spor Toto 1. Lig) Hull'da oynayan, kontratı 2020'de bitecek 26 yaşındaki golcü Nouha Dicko'yla ilgilendiğini öne sürdü. Yönetimin, kiralık formülü üzerinde durduğu belirtildi. Mali asıllı Fransız vatandaşlığı bulunan genç golcü, bekleneni veremedi ve bu sezon 14 karşılaşmada 1 gol, 1 asistle oynadı.
- 10.1.2019
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800 forma hediye
Toplam 1
Yorum
karakartal Joao Mario rafael zapata alınabilirse dört dörtlük transferler olur
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Onyekuru transfer iddialarına yanıt verdi
Toplam 1
Yorum
LİSANSINI GS YA AL ONYEKURU GS DA KAL ONYEKURU. GS YIN LİSANSLI FUTBOLCUSU OL. SEN GS YA YAKIŞIYORSUN.
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Onur Kıvrak: "Futbolu bıraktım"
Toplam 9
Yorum
GS YA GEL ONUR GS YA GEL ONUR KIVRAK. GEL MUSLERA NIN ALTARNATİFİ OL. KİM İYİ İSE ÇIKAR OYNAR
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