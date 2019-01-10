Bobo ve Mbilla'dan istediği verimi alamayan Alanyaspor, golcü arayışlarını sürdürüyor. Akdeniz ekibi, Çekya ekibi Sparta Prag'ın 28 yaşındaki golcüsü Josef Sural ile görüşürken, alternatifini de İngiltere'den seçti. Ada basınından Hull Daily Mail, turuncu-yeşillilerin Championship'te (Spor Toto 1. Lig) Hull'da oynayan, kontratı 2020'de bitecek 26 yaşındaki golcü Nouha Dicko'yla ilgilendiğini öne sürdü. Yönetimin, kiralık formülü üzerinde durduğu belirtildi. Mali asıllı Fransız vatandaşlığı bulunan genç golcü, bekleneni veremedi ve bu sezon 14 karşılaşmada 1 gol, 1 asistle oynadı.