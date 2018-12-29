Alanya’da 5 yolcu – Fotomaç – 29 Aralık 2018
29 Aralık 2018, Cumartesi
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Alanya’da 5 yolcu

Alanya’da 5 yolcu

için 'den yanıt bekleyen 'da, gidecek isimler de netleşmeye başladı.

için 'den yanıt bekleyen 'da, gidecek isimler de netleşmeye başladı. Turuncu-yeşilli ekibin Filipe Augusto, Bobo, Maniatis, Kaan Kanak ve Mbilla ile yollarını ayırmak için görüşmelerini sürdürdüğü öğrenildi. Öte yandan 22 yaşındaki genç sağ bek oyuncusu Reşo Akın da Anadolu Selçukspor'a kiralandı.

  1. 29.12.2018
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