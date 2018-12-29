Alanya’da 5 yolcu
Ozan Tufan için Fenerbahçe'den yanıt bekleyen Alanyaspor'da, gidecek isimler de netleşmeye başladı.
Ozan Tufan için Fenerbahçe'den yanıt bekleyen Alanyaspor'da, gidecek isimler de netleşmeye başladı. Turuncu-yeşilli ekibin Filipe Augusto, Bobo, Maniatis, Kaan Kanak ve Mbilla ile yollarını ayırmak için görüşmelerini sürdürdüğü öğrenildi. Öte yandan 22 yaşındaki genç sağ bek oyuncusu Reşo Akın da Konya Anadolu Selçukspor'a kiralandı.
- 29.12.2018
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Ozan Kabak Galatasaray'dan ayrılıyor
Toplam 3
Yorum
OZAN YAPMA BUNU.UZAT OZAN DAHA GENÇSİN.SENİ SEN YAPAN YEMEK YEDİĞİN KAPA PİSLEME. SENİ ALAN ÇOK OLUR.PARADA KAZANIRSIN MESELE TAKIMINA PARA KAZANDIRABİLMEK
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Satılması teklif dahi edilemez!
Toplam 1
Yorum
Aslan Satilmasi BASARIDIR
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Galatasaray Alan Carvalho ile anlaşmaya vardı | Alan Carvalho kimdir?
Toplam 3
Yorum
gözünüzü seveyim şu plan programı yapn baştan beklemeyin son günü.satın bir önce.taliplerle işi sıkılaştırın.biraz indirimle falan satın
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