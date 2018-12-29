Alanya’da 5 yolcu

Ozan Tufan için Fenerbahçe'den yanıt bekleyen Alanyaspor'da, gidecek isimler de netleşmeye başladı. Turuncu-yeşilli ekibin Filipe Augusto, Bobo, Maniatis, Kaan Kanak ve Mbilla ile yollarını ayırmak için görüşmelerini sürdürdüğü öğrenildi. Öte yandan 22 yaşındaki genç sağ bek oyuncusu Reşo Akın da Konya Anadolu Selçukspor'a kiralandı.