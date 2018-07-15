Bonservissiz takım kurulur – Fotomaç – 15 Temmuz 2018
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HEPSİ
    15 Temmuz 2018, Pazar
    CANLI 2018 RUSYA
    DÜNYA KUPASI         ENGLISH

    Bonservissiz takım kurulur

    Bonservissiz takım kurulur
    Transferin hızlı ekibi , ekonomik anlamda başarılı politikasıyla dikkat çekiyor. 6 yeni imza attıran turuncu-yeşilliler, 5 isme bonservis bedeli ödemedi. Sadece için Paok'a 600 bin euro ödeyen Alanya; Emre Güral, Baiano, Kaan Kanak, Hasan Ayaroğlu ve Bobo'yu ise bedelsiz olarak kadrosuna kattı.
    1. 15.7.2018
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