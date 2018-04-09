Antalya’da bahar – Fotomaç – 09 Nisan 2018
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HEPSİ
    09 Nisan 2018, Pazartesi
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    ’da bahar

    Antalya’da bahar

    3’te 3 yaparak nefes alan kırmızı-beyazlı ekipte Hamzaoğlu’na övgü var

    'u eplasmanda 2-1 yenen 'da yüzler gülüyor. Bu sezon ilk kez art arda 3 galibiyet alan kırmızı-beyazlı ekibin basın sözcüsü , "'yı da yenersek ligde kalmayı hemen hemen garantileyeceğiz" dedi. Arıcı, devre arasında , Menez ve Eto'o'nun gitmesinin iyi olduğunu belirterek, "Hamza hoca da geç saatlere kadar kulüpte mesai yaptı. Takımda disiplini sağladı. 'yı toparladı" diye konuştu.

    HEPSİ KALACAK
    Cumhur Arıcı, sezon sonunda sözleşmesi bitecek oyuncuların tümümün takımda kalmasını istediklerini de ifade etti. Alacakların da zamanında ödendiğini belirtti.
    1. 09 Nisan 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:47
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