Alanya Tosno ile yenişemedi

Milli maçlar dolayısıyla lige verilen arayı hazırlık maçıyla değerlendiren Aytemiz Alanyaspor, Antalya'da kamp yapan Rusya Premier Lig ekibi Tosno ile Manavgat Atatürk Stadı'nda karşılaştı.

Maçta Aytemiz Alanyaspor'un gollerini 26. dakikada penaltıdan Villafanez ve 56. dakikada Wanderson atarken, Rus ekibinin gollerini 10. dakikada Vagiz Galiulin ve 53. dakikada Nuno Rocha kaydetti.