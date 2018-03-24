Alanya Tosno ile yenişemedi
Aytemiz Alanyaspor, hazırlık maçında Rusya Premier Lig'de mücadele eden Tosno ile 2-2 berabere kaldı.
Milli maçlar dolayısıyla lige verilen arayı hazırlık maçıyla değerlendiren Aytemiz Alanyaspor, Antalya'da kamp yapan Rusya Premier Lig ekibi Tosno ile Manavgat Atatürk Stadı'nda karşılaştı.
Maçta Aytemiz Alanyaspor'un gollerini 26. dakikada penaltıdan Villafanez ve 56. dakikada Wanderson atarken, Rus ekibinin gollerini 10. dakikada Vagiz Galiulin ve 53. dakikada Nuno Rocha kaydetti.
- 24 Mart 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 20:08
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Fenerbahçe şampiyon olabilir mi?
Toplam 2
Yorum
6bahçe olamaz ,,istatistik olarak zaten zor
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Fenerbahçe şampiyon olabilir mi?
Toplam 2
Yorum
eyy fenerliler. volkan demirelle asla şampiyon olamayız..1. madde bu..aklınıza kazıyın.
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Skandal! Fenerbahçe yarım düzine gol yedi
Toplam 36
Yorum
yazıktır fenerlinin paralarına. GS. Maçlarının kaplanı nedense diğer tüm maçlar da yavru kedi gibi..BJK maçlarında da kırmızı. ne diye milyonlar verip kontrat uzatıyonuz..?
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