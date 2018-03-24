Alanya Tosno ile yenişemedi – Fotomaç – 24 Mart 2018
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    24 Mart 2018, Cumartesi
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    Alanya ile yenişemedi

    Alanya Tosno ile yenişemedi

    , hazırlık maçında Rusya 'de mücadele eden ile 2-2 berabere kaldı.

    , hazırlık maçında 'de mücadele eden ile 2-2 berabere kaldı.

    Milli maçlar dolayısıyla lige verilen arayı hazırlık maçıyla değerlendiren Aytemiz Alanyaspor, 'da kamp yapan Lig ekibi Tosno ile Manavgat Atatürk Stadı'nda karşılaştı.

    Maçta Aytemiz Alanyaspor'un gollerini 26. dakikada penaltıdan Villafanez ve 56. dakikada Wanderson atarken, Rus ekibinin gollerini 10. dakikada Vagiz Galiulin ve 53. dakikada Nuno Rocha kaydetti.

    1. 24 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 20:08
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