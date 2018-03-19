Alanyaspor seyirci rekorunu kırdı
Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'in 26. haftasında dün oynadığı ve 1-1 berabere kaldığı Göztepe maçında bugüne kadar resmi karşılaşmalardaki en yüksek seyirci sayısına ulaştı.
ÇAVUŞOĞLU'DAN TARAFTARA TEŞEKKÜR
Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada tribünlerin tamamına yakınını doldurarak takıma destek veren turuncu-yeşilli taraftarlara teşekkür etti. Ligde kalan 8 haftada bu ilginin artarak devam edeceğine inandığını belirten Başkan Çavuşoğlu, "Son haftalarda seyirci sayımız giderek artıyor. Göztepe maçında da seyirci rekoru kırdık. Taraftarlarımızın kalan maçlarımızda da stadın tamamını dolduracağına inanıyorum. Taraftarlarımızın desteğiyle istediğimiz puanları toplayacağız. Yeter ki aynı desteği vermeye devam edelim" dedi.
- 19 Mart 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 14:40
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Caner Erkin'den Güneş'i çıldırtan hareket!
Toplam 6
Yorum
yamin ben 55 yıldır BJK taraftarıyım Fenerden gelipte BJK de yararlı olan oyuncu hatırlamıyorum Gökhan,Lens,Caner hepsini gönderin gitsin
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5 şutta 0 isabet
Toplam 1
Yorum
UZMAN ANALİST MAÇTAN ÖNCEDE SÖYLEDİM. KARŞINIZDAKİ KARABÜK DEĞİL HAMZOĞLUNUN ANTALYASI YOK
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Soldado, Serdar Aziz'i çıldırttı!
Toplam 5
Yorum
KOKARTLI SERDAR AZİZ,PEPE, MEDEL HAKEMLER DÜZGÜN YÖNETSE VEYA ANDOLU TAKIMLARINDA BUNLARI YAPSALAR HER MAÇ 1 DEĞİL 2 KEZ ATILIRLAR 2ŞERDE PENALTI
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