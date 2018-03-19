Alanyaspor seyirci rekorunu kırdı – Fotomaç – 19 Mart 2018
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    19 Mart 2018, Pazartesi
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    seyirci rekorunu kırdı

    Alanyaspor seyirci rekorunu kırdı

    Aytemiz , 'in 26. haftasında dün oynadığı ve 1-1 berabere kaldığı maçında bugüne kadar resmi karşılaşmalardaki en yüksek seyirci sayısına ulaştı.

    Spor Toto 'in 26. haftasında oynanan Aytemiz - maçında bugüne kadar oynadığı resmi karşılaşmalardaki en yüksek seyirci sayısına ulaştığı belirtildi. Karşılaşmayı 7 bin 772 biletli seyirci izlerken, bu sayı çocuklarla birlikte 9 bini buldu.

    ÇAVUŞOĞLU'DAN TARAFTARA TEŞEKKÜR
    Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan , Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada tribünlerin tamamına yakınını doldurarak takıma destek veren turuncu-yeşilli taraftarlara teşekkür etti. Ligde kalan 8 haftada bu ilginin artarak devam edeceğine inandığını belirten Başkan Çavuşoğlu, "Son haftalarda seyirci sayımız giderek artıyor. Göztepe maçında da seyirci rekoru kırdık. Taraftarlarımızın kalan maçlarımızda da stadın tamamını dolduracağına inanıyorum. Taraftarlarımızın desteğiyle istediğimiz puanları toplayacağız. Yeter ki aynı desteği vermeye devam edelim" dedi.

    1. 19 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 14:40
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