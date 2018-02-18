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    18 Şubat 2018, Pazar
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    ‘Başta çok kaçırdık’

    ‘Başta çok kaçırdık’
    ALANYASPOR Hikmet Karaman maça iyi başladıklarını belirtti. Deneyimli çalıştırıcı "Burası Kadıköy. Buradan puan veya puanlarla dönmek istiyorsanız yakaladığınız fırsatları kullanacaksınız. İki önemli gol pozisyonuna girdik ancak atamadık. Bunları atamazsanız Fenerbahçe'yi durduramazsınız" dedi. 3 haftadır puan alamadıklarını hatırlatan Karaman "Bir an önce seri yakalamamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.
    1. 18 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 22:42
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