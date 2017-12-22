2 takımda 7 eksik

Süper Lig'de 5 haftadır kazanamayan Antalyaspor ile 4 haftadır galibiyete hasret Alanyaspor, bugün 17. haftanın açılış maçında Antalya derbisinde kozlarını paylaşacak. Antalya'da sakatlığı nedeniyle Salih, Sandro, Danilo, Djourou, Alanya'da ise Lungu, M'Billa ve Welinton forma giyemeyecek