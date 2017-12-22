 2 takımda 7 eksik – Fotomaç – 22 Aralık 2017 ;
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    23 Aralık 2017, Cumartesi
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    2 takımda 7 eksik

    2 takımda 7 eksik
    Süper Lig'de 5 haftadır kazanamayan Antalyaspor ile 4 haftadır galibiyete hasret Alanyaspor, bugün 17. haftanın açılış maçında Antalya derbisinde kozlarını paylaşacak. Antalya'da sakatlığı nedeniyle Salih, Sandro, Danilo, Djourou, Alanya'da ise Lungu, M'Billa ve Welinton forma giyemeyecek
    1. 22 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 07:17
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