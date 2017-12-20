Safet Susic’e derbi kredisi

Alanyaspor'da koltuğu sallantıda olduğu öne sürülen Teknik Direktör Safet Susic konusunda İkinci Başkan Kamil Köseoğlu, ilk yarının son maçı olan Antalya derbisini gösterdi. Köseoğlu, "Susic'in gitmesi hakkında bir şey yok. Ligin ilk yarısı Antalya maçıyla bittiğinde her şeyi tekrar baştan gözden geçireceğiz. Bu hocamız olur, kendi aramızdaki transfer komitesi değişebilir" bilgisini verdi.