Alanyaspor'da Antalya mesaisi

Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde teknik direktör Safet Susic yönetimindeki antrenman koşuyla başladı. Dar alanda pas çalışmasının ardından idman çift kale maçla tamamlandı. Antrenmanda Etame Mbilla takımdan ayrı çalıştı.

İdmanı izleyen Aytemiz Alanyaspor Kulübü İkinci Başkanı Kamil Köseoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, aynı ilin iki takımının karşılaşacağı maça iyi hazırlandıklarını, gündemlerinde sadece Antalya maçının olduğunu söyledi.

Son günlerde teknik direktör Safet Susic'in takımdan ayrılacağına yönelik çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığına dikkati çeken Köseoğlu, şunları kaydetti:

"Biliyorsunuz birinci yarı bitmek üzere olduğu için birçok takımda bu tarz spekülasyonlar olabilir. Bizde de oldu. Ama hocamız takımımızın başındadır. Her hafta olduğu gibi antrenmanını yaptırıyor. İlk yarı bitiminde oturup, takımın teknik kadrosunu, gidecek oyuncuları, yeni alacaklarımızı tekrar değerlendireceğiz, gözden geçireceğiz. Ama siz de görüyorsunuz, öyle bir durum yok."

Ligin ilk yarısı Antalya maçıyla bittiğinde her şeyi tekrar baştan gözden geçireceklerini aktaran Köseoğlu, "Bu hocamız olur, kendi aramızdaki transfer komitesi değişebilir. Yönetim kurulu içinde değişiklikler olabilir. Ama yeni oyuncular alınması için bazı çalışmalar yapılacak. Bunların hepsi Antalya maçı bitiminde, pazartesi yönetim kurulu toplantısında belirlenecek."ifadelerini kullandı.

