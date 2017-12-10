 Safet Susiç: “3-0'dan sonra oyun bitti” – Fotomaç – 10 Aralık 2017 ;
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    10 Aralık 2017, Pazar
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    Safet Susiç: “3-0'dan sonra oyun bitti”

    Safet Susiç: “3-0'dan sonra oyun bitti”

    Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Safet Susiç, Osmanlıspor karşılaşmasının ardından yaptığı açıklamada, “Bize karşı 3 penaltı çalındı. Benim gördüğüm kadarıyla hakem doğru karar verdi. 3-0'dan sonra oyun bitti” dedi.

    Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'in 15. haftasında konuk olduğu Osmanlıspor'a penaltılardan yediği gollerle 3-0 mağlup oldu. Maç sonu düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Safet Susiç, Osmanlıspor'un ilk yarı kendilerinden çok daha iyi oynadıklarını belirterek, "Şansımız yoktu. Bize karşı 3 penaltı çalındı. Benim gördüğüm kadarıyla hakem doğru karar verdi. 3 sıfırdan sonra oyun bitti. 15-20 yılda bir olabilecek bir durum, ilk yarı 3 penaltı çalınması. Söyleyecek başka bir şey yok" diye konuştu.

    Penaltı kararlarının skorda pek etkili olmadığını kaydeden Susiç, "Hakem, Emre'nin penaltı pozisyonunda sarı kart verdi. Bence sarı kart vermeyebilirdi. Emre'nin 4 sarı kartı oldu" ifadelerini kullandı.
    1. 10 Aralık 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 16:59
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