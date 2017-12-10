Safet Susiç: “3-0'dan sonra oyun bitti”
Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Safet Susiç, Osmanlıspor karşılaşmasının ardından yaptığı açıklamada, “Bize karşı 3 penaltı çalındı. Benim gördüğüm kadarıyla hakem doğru karar verdi. 3-0'dan sonra oyun bitti” dedi.
Penaltı kararlarının skorda pek etkili olmadığını kaydeden Susiç, "Hakem, Emre'nin penaltı pozisyonunda sarı kart verdi. Bence sarı kart vermeyebilirdi. Emre'nin 4 sarı kartı oldu" ifadelerini kullandı.
- 10 Aralık 2017, Pazar
- Güncelleme: 16:59
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"Gomis özür diledi"
Toplam 2
Yorum
aferin Hangi hareketten inanılmaz canın yandı? Türkiyenin gözünün içine baka baka bende karakter sıfır diyorsun.
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Gomis'ten Mustafa Yumlu'ya imaj sözleri
Toplam 4
Yorum
10 maç ceza yolda Gomisi attırmak için Okan Yumluyu görevlendirmiş. Utanılacak birşey varsa oda Okanla Emredir. Kindar Okanın sinsi planı terse tepecek.
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Şener sağ şeritte Isla’yı taca attı
Toplam 1
Yorum
taraftar aslında sener sag kanat ıslada sol kanat oynasa yonetım sol kanat almasına gerek yok hoca bır denese pisman olmaz sol kanat yerıne forvet al
Safet Susiç: “3-0'dan sonra oyun bitti” haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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