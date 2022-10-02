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Aktüel haberleri (02.10.2022)

Spor dünyasında yaşanan son gelişmeleri ve öne çıkan haberleri fotomac.com.tr olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte detaylar...

Aktüel Ürünler Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ekim 2022 Pazar 06:50
Aktüel haberleri (02.10.2022)

KARŞIYAKA'DAN GEÇİT YOK: 79-76
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ilk haftasında Karşıyaka, Manisa 79-76 mağlup etti. Günün diğer sonuçları: Merkezefendi- Aliağa: 70-79, Tofaş-B.Çekmece: 92-53. Bugün: 13.00: And. Efes- G.Saray, 15.30: Fenerbahçe-Bahçeşehir, 18.00: G.Antep-Bursa.


Efeler Ligi'nde toplu sonuçlar: Hatay-Türşad: 1-3, Ziraat-Bursa BŞB: 3-0, Hekimoğlu-Spor Toto: 3-2, Plevne-G.Saray: 0-3, Altekma- Arkas: 23, Halkbank-Develi: 3-0.


Formula 1 Singapur Grand Prix'sinin sıralama turlarında Charles Leclerc, pole pozisyonun sahibi oldu.


İlk maçta Fransa'yı deviren Türkiye, Ampute Dünya Kupası 2. maçında 20.00'de Liberya ile karşılaşacak.

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