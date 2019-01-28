Akhisarspor'a büyük darbe

Yeşil-siyahlı ekibin son transferi Edin Cocalic, forma giydiği ilk maçta skora direkt etki etti. Akhisar formasını ilk kez sırtına geçiren Boşnak stoper zorlu deplasmanda 15. dakikada takımını öne geçiren golü attıktan sonra henüz 20. dakikada direkt kırmızı kart gördü. Rizespor'a 50 dakika boyunca 10 kişiyle direnirken net gol pozisyonlarını harcayan Akigo, ardından gelen 3 gole engel olamadı. Ege temsilcisinde Teknik Direktör Cihat Arslan da ikinci yarıda Hakem Suat Arslanboğa tarafından tribüne gönderildi.



Bu skorla ligin ikinci yarısında 2'de 0 çeken Akhisarspor, 17 puanda kalıp kendini 9. haftanın ardından yeniden düşme hattında son sırada buldu. Cocalic'e çıkan kırmızı kartın çok ağır bir karar olduğunu savunan Cihat Arslan, "Eksik kalmasak çok rahat kazanıp alt sıralardan uzaklaşacaktık. 10 kişi kalınca alternatif sıkıntısıyla sahada bütün oyuncularımın yeri değişti. VAR'a bakılıp çıkan kırmızı kart ağır oldu. Maçın başında Lopes gole giderken düşürüldü ama pozisyon VAR'dan incelenmedi. 10 kişi kaldıktan sonra kale önünde 3 tane net pozisyon bulduk. Bu pozisyonlardan birini bile değerlendirsek skor farklı olurdu. Oyuncularımın mücadelesinden memnunum. Takdir hakları hep rakip lehine kullanıldı" dedi.



BURUK DİBE ATTI

Akhisarspor'a geçen sezon tarihinde ilk kez Ziraat Türkiye Kupası'nı kazandıran Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk, rakip olduğu ilk maçta eski takımını ligin dibine itti. Akigo'ya tarihi bir başarı yaşattıktan sonra yönetimle ücret konusunda anlaşamayıp ayrılan Buruk, sezon içinde Çaykur Rizespor'la anlaştı. Aylardır düşme hattında son sırada kalan Rizespor, dün Akhisar'ı yenerek nefes aldı. Kupa kaldırıp tarih yazdığı Akhisar karşısına bu kez rakip olarak çıkan Okan Buruk, bu galibiyetle eski göz ağrısını ateşe attı.



DEFANS ÇÖKTÜ

Süper Lig'de son sıraya gerileyen Akhisarspor'da lider Başakşehir'le iç sahada oynanacak maç öncesi elde stoper kalmadı. Mustafa Yumlu'nun ameliyat olarak sezonu kapattığı, Dany'nin aylardır sakat olduğu yeşil-siyahlılarda yeni transfer Cocalic, ilk maçında direkt kırmızı kart gördü. Caner ise gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. İlk yarının son haftalarında ön libero Sissoko ve Lopes'i stoper oynatmak zorunda kalan Akhisar, yine alternatif yaratmaya çalışacak. Akhisar'ın transferde Antalyaspor'un 28 yaşındaki stoperi Musa Nizam'la ilgilendiği öğrenildi.



