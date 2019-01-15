Akhisarspor'a Nijeryalı golcü!
Akigo, Belarus ekibi D.Minsk’ten Fatai ile anlaştı.
Transferde sessiz kalan Ziraat Türkiye Kupası'nın son şampiyonu Akhisarspor, bu sessizliğini Nijeryalı golcü Kehinde Fatai ile bozmaya hazırlanıyor. 28 yaşındaki tecrübeli santrfor ile her konuda anlaşan yeşil-siyahlıların, birkaç gün içinde transferi resmiyete kavuşturacağı öğrenildi. Sezon başında Rusya'da UFA takımından D.Minsk'e transfer olan Fatai, oynadığı 9 maçta 5 gol, 1 asistlik katkı sağladı.
- 15.1.2019
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Fatih Terim parlattı
Toplam 2
Yorum
gsgs onyekuru reziloynadı sadece gol den sonra biraz göründü.onun dışında silikti.golü atmasa çıkartacaktı
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John Ogu gelebilir
Toplam 1
Yorum
SAMSUNLUU Lütfen gelsin tam aranan adam. KARADENİZ fırtınası seneye sert esecek...
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Fatih Terim parlattı
Toplam 2
Yorum
ÜZÜLEREK YAZIYORUM Kİ 2 NDİAYE-FEGULİ-BELHANDA/SİNAN-MİTRO-EMRE YERİNE DİAGNE-BELHANDA-ONYEKURU/EMRE-SELÇUK-MİTRO OYUTMAK YERİNE SANKİ MAĞLUP GİBİ GOL ARADIK
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