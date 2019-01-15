Akhisarspor'a Nijeryalı golcü!

Transferde sessiz kalan Ziraat Türkiye Kupası'nın son şampiyonu Akhisarspor, bu sessizliğini Nijeryalı golcü Kehinde Fatai ile bozmaya hazırlanıyor. 28 yaşındaki tecrübeli santrfor ile her konuda anlaşan yeşil-siyahlıların, birkaç gün içinde transferi resmiyete kavuşturacağı öğrenildi. Sezon başında Rusya'da UFA takımından D.Minsk'e transfer olan Fatai, oynadığı 9 maçta 5 gol, 1 asistlik katkı sağladı.