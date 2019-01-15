Akhisarspor'a Nijeryalı golcü!
17 Nisan 2019, Çarşamba
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'a Nijeryalı golcü!

Akhisarspor'a Nijeryalı golcü!

Akigo, Belarus ekibi D.Minsk’ten Fatai ile anlaştı.

Transferde sessiz kalan 'nın son şampiyonu , bu sessizliğini Nijeryalı golcü Kehinde Fatai ile bozmaya hazırlanıyor. 28 yaşındaki tecrübeli santrfor ile her konuda anlaşan yeşil-siyahlıların, birkaç gün içinde transferi resmiyete kavuşturacağı öğrenildi. Sezon başında Rusya'da UFA takımından D.Minsk'e transfer olan Fatai, oynadığı 9 maçta 5 gol, 1 asistlik katkı sağladı.

  1. 15.1.2019
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