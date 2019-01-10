Akhisarspor'un kampı transfersiz bitti
10 Ocak 2019, Perşembe
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'un kampı transfersiz bitti

Akhisarspor'un kampı transfersiz bitti

Spor 'de prensipte anlaşma sağladığı 'dan ayrılan ön libero Rajko Rotman'a henüz resmi imza attıramayan , devre arası kampını yeni transferlerden yoksun tamamladı.

Elinde alternatif isim kalmayan stoper ve santrfor bölgelerine mutlaka direkt oynayacak takviye yapmak isteyen Akigo, görüştüğü isimlerle anlaşma sağlanamayınca kampından eli boş döndü. Teknik direktör , kampın son gününde verdiği röportajda, "Hiç stoperimiz yok. Ligde yeri geldi 3'lü defansa döndük, bekleri içeride oynattık. Kampta Boluspor'la yaptığımız hazırlık maçında bile Lopes stoper oynadı. 2 tane stoper ve 1 tane santrfor takviyeleri bu takımın olmazsa olmazı" dedi.

Larsson ve Dany'i gözden çıkaran ancak kontratları sürdüğü için takımla kampa götürmek zorunda kalan Akhisar'da Arslan, "Kesinlikle takviye yapmamız gerekiyor. Oyuncu da gönderemiyoruz. Göndermek de çok kolay değil. Yabancılarla yapılan mukavelelerde kulüpler çok zor duruma düşüyor. O yüzden vazgeçemediğimiz, gönderemediğimiz oyuncular oluyor. Bu sefer güçlenmemizin de önü kapanıyor. O yüzden transfere ve sirkülasyona ihtiyacımız varken başaramadık. Ama 2 stoper ve 1 santrfor alınması gerekiyor" diye konuştu. 'nda , ligde ise 20 Ocak'ta 'la oynayacak Akigo, antrenmanlara Akhisar'da yeniden başlayacak.

  1. 10.1.2019 13:58
  2. Güncelleme: 10.1.2019 13:58
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