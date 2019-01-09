Akhisarspor'da ilk transfer Rotman
Spor Toto Süper Lig'de ara transfer döneminde kadrosuna takviye yapmaya çalışan Akhisarspor, Kayserispor'dan ayrılan ön libero Rajko Rotman'la 2.5 yıllığına anlaştı.
Ülkemizde daha önce Başakşehir ve Göztepe formalarını da giyen 29 yaşındaki Sloven oyuncuyla geçtiğimiz günlerde de ilgilenip kulübüyle sözleşmesi sürdüğü için transferi rafa kaldıran yeşil-siyahlılar, Kayserispor'dan resmi olarak ayrılır ayrılmaz Rotman'ı kaptı.
Rotman, bu sezon ilk yarıda Süper Lig'de 11 maçta görev yaptı. Mustafa Yumlu'nun sakatlığı, Seleznyov'un ayrılmasıyla eksik kaldığı defans hattı ve santrfora da mutlaka takviye yapmak isteyen Akhisar'ın Bulgaristan'ın Levski Sofia takımında forma giyip bu sezon 20 maçta 15 gole imza atan Stanislav Kostov'u kadrosuna katmaya yakın olduğu öğrenildi. Yeşil-siyahlılar, Antalya kampındaki tek hazırlık maçında Boluspor'a 4-2 yenildi.
- 9.1.2019 13:37
- Güncelleme: 9.1.2019 14:05
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Onur Kıvrak: "Futbolu bıraktım"
Toplam 3
Yorum
mucahit yetemen 42 yıllık Trabzonspor Taraftarlığım, sana yapılan HAKSIZLIKLA, benim içinde son bulmuştur !
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‘Gözümü Fenerbahçeli açtım’
Toplam 1
Yorum
hakan inşallah hata yaptığında tribünler sana sahip çıkar gerçek fb li futbolcu lazım bize ruhunu veren sen de öylesin yolun açık olsun.
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Onur Kıvrak: "Futbolu bıraktım"
Toplam 3
Yorum
ercisli seni severdim sana ayıp ettiler ama bir futbolcu unutmamalıki trübüne şov yapmak yetmiyor bir takımda uzun süre kalmak için
Akhisarspor'da ilk transfer Rotman haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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