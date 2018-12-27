Akhisarspor'da 3 yolcu
Spor Toto Süper Lig'de ilk yarıyı 17 puanla düşme hattının bir basamak üzerinde tamamlayan Akhisarspor, kadro dışı bırakılan Seleznyov'dan sonra yabancılardan Dany ve Larsson'u da gözden çıkardı.
Bu oyunculardan kulüp bulmalarının isteneceği öğrenildi. Dany ve Larsson kulüp bulamayıp ayrılmamak için direttikleri takdirde ligde A takım listesinden elenecekler. Akigo'ya 2016-17 sezonunun devre arasında gelen İsveçli Larsson, bu sezonun ilk haftaları dışında forma giyemedi.
Geçen yıl devre arasında Karabükspor'dan transfer edilen Dany, bu sezon ligde sadece 4 maçta süre alıp sakatlık problemi yaşadı. Başka bir futbolcuyu kadrodan elemeyi düşünmeyen Akhisarspor'da çapraz bağları koptuğu için sezonu kapatan Mustafa Yumlu'nun ardından uzun süredir stres kırığıyla oynayan Eray da ameliyat olacak.
Adı Adana Demirspor'la anılan takım kaptanlarından Bilal Kısa da mutlaka kadroda tutulacak. Ara transferde stoper, ön libero ve golcü arayan yeşil-siyahlılar, teklif götürülen Trabzonspor'dan ayrılan Mustafa Akbaş'tan yanıt bekliyor.
- 27.12.2018 12:50
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Ozan Tufan'ı ver Tolgay'ı al
Toplam 1
Yorum
mehmet y tolgay iyi futbolcu geleceğe dönük oyuncu bence takımda kalması lazım
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Cenk kadroya alınmadı
Toplam 1
Yorum
KRAL HERZAMAN DEDİĞİM GİBİ.CENK SADECE ŞANSI İLE BU NOKTAYA GELDİ.BECERİKLİ OLDUĞUNDAN DEĞİL:) CENK İYİ BİR FORVET DEĞİL.SONUÇ DA ORTADA!
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Beşiktaş'tan flaş Şenol Güneş kararı!
Toplam 6
Yorum
bilal şenol hocayı bırakmayın. istediği futbolcuları getirin. istemediklerini yollayın. sonra 4-2-3-1 tiki taka futbol oynat bize şenolcum deyin.
Akhisarspor'da 3 yolcu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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